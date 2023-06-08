МО РФ остановило наступление, которое само и придумало

Российское МО отчиталось о том, что остановило наступление ВСУ. И это не является "информационной игрой" Шойгу: в Кремль были реально представлены "аналитические" записки о том, что Киев начал контрнаступление, а Москва смогла предотвратить существенный потери оккупированных территорий.

Эту "писульку" отправили и в МО, и на самый верх. Таким образом, был прикрыт кейс белгородского провала, о котором "на верхах" уже не говорят.

По словам источника, тему списали с повестки, надеясь, что ситуация сама рассосётся, а если не рассосётся, то на ней не будут делать медийных акцентов (и массовый зритель не узнает, что часть территории БНР находится в серой зоне и фактически не контролируется властями РФ уже целую неделю).

По сути, Кремль начал праздновать победу над наступлением ещё до того момента, как оно началось.

Ситуация интересная, поскольку другая часть этой же военной среды говорит о том, что не может определить будущую линию атаки ВСУ, поэтому "не знают, какие территории укреплять, а какие - разгружать, чтобы было возможно укрепить зоны проникновения украинцев". Ресурсов для"контроля" над всеми направлениями у Москвы нет.

Ситуация, в общем, такова: одна половина МО празднует, другая - в панике перекидывает военных на своих "картах войны".

Также в МО циркулируют совершенно странные цифры потерь сторон. В зависимости от человека, приносящего доклад, разница в жертвах может составлять 30 раз (причем на обеих сторонах). Та же ситуация и в технике - россияне придумали потери в военной технике ВСУ, а затем в соответствии с этими потерями (и не зная общее количество техники, находящееся в руках Украины) придумали "план защиты от наступления".

Расчеты были феноменальными: брались официальные поставки (которые, мягко говоря, не соответствуют действительности в лучшую для Украины сторону), немного сокращались, затем из них вычеркивались потери, якобы взорванные "точечными сверхточными ударами", затем вычеркивали потери "на линии соприкосновения", после чего вот эти цифры рассматривались в качестве максимального потенциала наступательных действий ВСУ.

Результативность и точность такого метода подсчёта мы увидим совсем скоро, когда начнется реальное наступление, а не то, что придумали и победили россияне в своих бумажках.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7912

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