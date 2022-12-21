«Мобики» из рф в Украине быстро заканчиваются

Мобилизованный младший сержант вс рф по имени Дмитрий, находящийся на востоке Украины, сообщил в разговоре с родственником, что его практически сразу кинули на «передок», и он уже 2 месяца находится на территории Украины.

Уточнил, что служит разведчиком в пехоте, стоит в дозоре, сейчас стоят в обороне за Луганском. Жаловался, что дела у них плохо, живут в окопах на улице, отчего ухудшилось состояние здоровья, много «200» и «300», всего по телефону рассказать не может, так как уверен, что телефон прослушивается.

На вопрос собеседника, живы ли сослуживцы, с которыми приехал, Дмитрий ответил: «Нет-нет. Чаплыгинские всё, закопали».

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/8230

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