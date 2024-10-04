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Молдова звинуватила росію в підкупі громадян з метою зірвати референдум про вступ Молдови до Європейського Союзу

Молдова звинуватила росію в підкупі громадян з метою зірвати референдум про вступ Молдови до Європейського Союзу

(https://www.politico.eu/article/pro-russia-oligarch-network-influence-eu-moldova-elections-voter-bribery-disinformation/)

Молдовська поліція заявила, що протягом вересня росія переказала понад $15 млн на рахунки 130 тисяч громадян Молдови. Гроші переказували на картки банку, пов'язаного з Міноборони росії, а одержувачі коштів через Telegram отримували інструкції про те, як саме потрібно голосувати і поширювати неправдиву інформацію про ЄС.

За даними слідства, гроші, призначені для підкупу виборців, допомагав відмивати молдовський проросійський політик Ілан Шор.

Президентські вибори в Молдові відбудуться 20 жовтня, одночасно з ними проведуть референдум щодо ставлення громадян до вступу до ЄС.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/48886

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