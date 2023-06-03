"Мы уже полгода в своей купленой ходим" - перехоплення ГУР

Військовий рф розповів про погане забезпечення та формування знищених підрозділів:

● «путин сказал полгода, нах*й, если здесь так будут делать, мы здесь же как потеряшки, у нас командование вообще другое»;

● окупант розповідає, що за пів року добровольці отримали 20 тисяч рублів;

● «тут п*здец народу дох*я…за лентой сидят да водку пьют»;

● «командование не заморачивается, х*ли, сказали, сидите, нах*й, до конца»;

● окупант розповідає, що кожні два місяці мають перевдягати, проте вони всі пів року сидять у купленій ними ж самими формі.

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

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