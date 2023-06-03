Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:08
Просмотров: 121

"Мы уже полгода в своей купленой ходим" - перехоплення ГУР

Мы уже полгода в своей купленой ходим - перехоплення ГУР

Військовий рф розповів про погане забезпечення та формування знищених підрозділів:

● «путин сказал полгода, нах*й, если здесь так будут делать, мы здесь же как потеряшки, у нас командование вообще другое»;

● окупант розповідає, що за пів року добровольці отримали 20 тисяч рублів;

● «тут п*здец народу дох*я…за лентой сидят да водку пьют»;

● «командование не заморачивается, х*ли, сказали, сидите, нах*й, до конца»;

● окупант розповідає, що кожні два місяці мають перевдягати, проте вони всі пів року сидять у купленій ними ж самими формі.

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Пригожин держит "денежное яйцо Путина" в Африке
Сегодня 10:08    118
2 червня річниця, яку ніколи не пропускає Луганський прикордонний загін
Сегодня 09:56    102
Прокуратура совместно с полицией расследует факты хищений бюджетных средств, выделенных на ремонт укрытий в районах столицы
Сегодня 09:43    89
За травень українські військові знищили рекордну кількість артилерії російських окупантів — 490 артсистем
Сегодня 09:30    97
Виноваты Попко и Ратников, но власти хотят уволить Кличко
Сегодня 09:17    143
Росія звинувачує США та Apple у зламі тисяч iPhone
Сегодня 09:04    140
СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на привласненні майже 600 млн грн «Укртатнафти»
Сегодня 08:52    114
Харківщина. 3 червня
Сегодня 08:48    125
Россияне в отместку за смерть своего полковника спецназа бомбят сирийские деревни
Сегодня 08:41    173
На ТОТ Донеччини спостерігається брак питної води через корупцію у лавах загарбників
Сегодня 08:30    123
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 