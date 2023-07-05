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МЗС Грузії відреагувало на відправу свого посла в Україні на консультацію до Тбілісі

МЗС Грузії відреагувало на відправу свого посла в Україні на консультацію до Тбілісі

"Це крайня форма загострення дипломатичних відносин"

На виконання доручення президента Зеленського, посла Георгія Закрашвілі викликали до МЗС України та запропонували повернутися на батьківщину, щоб обговорити передачу Києву колишнього президента Грузії та громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

У Тбілісі такий крок вважають "втручанням у внутрішні справи суверенної держави" та недружнім кроком щодо дружньої держави та народу.

"Рішення Києва завдає шкоди стратегічним відносинам двох країн. Сподіваємося, що офіційний Київ перегляне власне рішення і докладе зусиль для подальшого розвитку історично дружніх відносин двох країн", — йдеться у заяві МЗС Грузії.

Джерело: https://t.me/znua_live/101059

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