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На фоне визита Нэнси Пелоси Китай вводит санкции против Тайваня
● КНР прекращает поставки природного песка на Тайвань, импорт цитрусовых и рыбной продукции с острова.
● В черный список попали компании, занимающиеся производством чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей.
● Власти Китая также пообещали лидеру Тайваня «ускоренный коллапс и большую катастрофу», предупредив, что КНР будет отстаивать свою территориальную целостность.
Джерело: https://t.me/truexanewsua/56110