На фоне визита Нэнси Пелоси Китай вводит санкции против Тайваня

● КНР прекращает поставки природного песка на Тайвань, импорт цитрусовых и рыбной продукции с острова.

● В черный список попали компании, занимающиеся производством чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей.

● Власти Китая также пообещали лидеру Тайваня «‎ускоренный коллапс и большую катастрофу», предупредив, что КНР будет отстаивать свою территориальную целостность.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/56110

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