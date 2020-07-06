На Харьковщине задержали браконьера, который ловил рыбу на сети (ФОТО)

Нарушитель вылавливал рыбу запрещённым орудием ловли – сетями.

На Краснооскольском водохранилище инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля задержали браконьера, который ловил рыбу запрещённым орудием ловли, а именно сетями.

«Был задержан мужчина, который ловил рыбу четырьмя сетями недалеко от села Загрызово, Боровского района. На момент задержания, в деревянной лодке браконьера были обнаружены 14 лещей, 18 судаков, 9 штук плотвы, 1 толстолоб, 42 густеры, 22 окуня и 2 серебряных карася», – рассказал главный инспектор Харьковского рыбоохранного патруля Владимир Мороз.

По словам инспектора, общий вес улова браконьера составил 12,5 килограмм, а ущерб, нанесённый рыбному хозяйству Украины насчитывает более 14 тысяч гривен.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анна Шевченко

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