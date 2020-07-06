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На Харьковщине задержали браконьера, который ловил рыбу на сети (ФОТО)

На Харьковщине задержали браконьера, который ловил рыбу на сети (ФОТО)

Нарушитель вылавливал рыбу запрещённым орудием ловли – сетями.

На Краснооскольском водохранилище инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля задержали браконьера, который ловил рыбу запрещённым орудием ловли, а именно сетями.

«Был задержан мужчина, который ловил рыбу четырьмя сетями недалеко от села Загрызово, Боровского района. На момент задержания, в деревянной лодке браконьера были обнаружены 14 лещей, 18 судаков, 9 штук плотвы, 1 толстолоб, 42 густеры, 22 окуня и 2 серебряных карася», – рассказал главный инспектор Харьковского рыбоохранного патруля Владимир Мороз.

По словам инспектора, общий вес улова браконьера составил 12,5 килограмм, а ущерб, нанесённый рыбному хозяйству Украины насчитывает более 14 тысяч гривен.

На Харьковщине задержали браконьера, который ловил рыбу на сети (ФОТО)

На Харьковщине задержали браконьера, который ловил рыбу на сети (ФОТО)

На Харьковщине задержали браконьера, который ловил рыбу на сети (ФОТО)

Источник: objectiv.tv

Автор: Анна Шевченко

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: харьков

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