На Холодной Горе из-за печного отопления произошло два пожара в частном секторе

В Холодногорском районе Харькова в течение суток произошло 2 пожара в частном секторе из-за печного отопления, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 20 января в 12:38 спасателям поступил вызов на пожар в двухэтажном жилом доме на ул. Петра Болбочана, 89-А. О происшествии спасателям сообщили жильцы дома.

Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что огнем была охвачена крыша дома приблизительно на площади 15 кв.м.

В 12:59 пожар локализовали, в 13:58 ликвидировали.

В тот же день двумя часами ранее, в 10:36, спасатели выезжали на тушение пожара в частном доме на улице Ткаченковской, 22.

Там горели перекрытия дома на площади 30 кв.м.

В 11:18 спасатели локализовали возгорание и в 13:07 ликвидировали его.

По предварительным данным, причиной обоих возгораний стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Агентство Телевидения Новости