На Львівщині завдяки оперативній інформації затримано групу нелегалів з Іраку

Надвечір 20 червня на околиці н.п. Бартатів Городоцького району Львівської області оперативні співробітники Держприкордонслужби спільно з патрульною поліцією зупинили «Шкоду» української реєстрації.

Автівкою їхав наш співвітчизник.

Окрім водія, в транспортному засобі знаходилося четверо іноземців – жінка та чоловіки. За словами пасажирів, вони прибули з Іраку, але жодних документів, що посвідчують їх особу «інтуристи» з собою не мали.

Для з’ясування всіх обставин та притягнення до відповідальності, нелегальних мігрантів та їх перевізника доставлено до поліцейського підрозділу.

Цікаво, що під час огляду речей затриманих, в одному з телефонів іноземців, правоохоронці виявили фотографію паспортних документів цих чотирьох іракців. Наразі тривають фільтраційні заходи.

Источник: dpsu.gov.ua

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