Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:05
Просмотров: 28

На Львівщині завдяки оперативній інформації затримано групу нелегалів з Іраку

На Львівщині завдяки оперативній інформації затримано групу нелегалів з Іраку

Надвечір 20 червня на околиці н.п. Бартатів Городоцького району Львівської області оперативні співробітники Держприкордонслужби спільно з патрульною поліцією зупинили «Шкоду» української реєстрації.

Автівкою їхав наш співвітчизник.

Окрім водія, в транспортному засобі знаходилося четверо іноземців – жінка та чоловіки. За словами пасажирів, вони прибули з Іраку, але жодних документів, що посвідчують їх особу «інтуристи» з собою не мали.

Для з’ясування всіх обставин та притягнення до відповідальності, нелегальних мігрантів та їх перевізника доставлено до поліцейського підрозділу.

Цікаво, що під час огляду речей затриманих, в одному з телефонів іноземців, правоохоронці виявили фотографію паспортних документів цих чотирьох іракців. Наразі тривають фільтраційні заходи.

На Львівщині завдяки оперативній інформації затримано групу нелегалів з Іраку

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Щодо можливості проїзду транзитом з країни «зеленої» зони через країну «червоної» зони (ВІДЕО)
21.06.2020 11:14    134
Як перетинати кордон з дітьми під час карантину (ВІДЕО)
20.06.2020 10:43    141
Іноземець привіз в Україну брендові речі на майже пів мільйона гривень
18.06.2020 09:55    165
Правительство решило приоткрыть границы с РФ и Беларусью
18.06.2020 09:55    242
Коронавирус в мире: Украина составила список опасных для себя стран
16.06.2020 10:08    237
На Закарпатті прикордонники затримали групу нелегалів із Афганістану та Індії
15.06.2020 11:25    123
Відновлюється робота усіх КПВВ на адмінмежі з Кримом
14.06.2020 07:48    155
Проведено випробування українських пістолетів-кулеметів «SMG-15», якими озброять прикордонників (ВІДЕО)
13.06.2020 11:16    275
Капітана судна оштрафували за забруднення Чорного моря
12.06.2020 12:06    162
На Харківщині прикордонники-авіатори презентували новий вертоліт (ВІДЕО)
12.06.2020 08:54    196
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 