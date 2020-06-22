На Львівщині завдяки оперативній інформації затримано групу нелегалів з Іраку
Надвечір 20 червня на околиці н.п. Бартатів Городоцького району Львівської області оперативні співробітники Держприкордонслужби спільно з патрульною поліцією зупинили «Шкоду» української реєстрації.
Автівкою їхав наш співвітчизник.
Окрім водія, в транспортному засобі знаходилося четверо іноземців – жінка та чоловіки. За словами пасажирів, вони прибули з Іраку, але жодних документів, що посвідчують їх особу «інтуристи» з собою не мали.
Для з’ясування всіх обставин та притягнення до відповідальності, нелегальних мігрантів та їх перевізника доставлено до поліцейського підрозділу.
Цікаво, що під час огляду речей затриманих, в одному з телефонів іноземців, правоохоронці виявили фотографію паспортних документів цих чотирьох іракців. Наразі тривають фільтраційні заходи.
Источник: dpsu.gov.ua