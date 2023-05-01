На вулицях Москви з'явилися листівки із зображенням Буданова і Малюка

На вулицях Москви з'явилися листівки із зображенням глави ГУР Кирила Буданова і главою СБУ Василем Малюком. Про це повідомив телеграм-канал NEXTA Live.

На деяких листівках написано -"Как дела" и "Наш президент".

Як повідомлялося, керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив, що темпи постачання західної зброї не змушують його переглянути свої попередні прогнози щодо прийдешнього контрнаступу ЗСУ, і зараз "ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України".

Джерело: ostro.org

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