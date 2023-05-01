Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:27
Просмотров: 106

На вулицях Москви з'явилися листівки із зображенням Буданова і Малюка

На вулицях Москви з'явилися листівки із зображенням глави ГУР Кирила Буданова і главою СБУ Василем Малюком. Про це повідомив телеграм-канал NEXTA Live.

На деяких листівках написано -"Как дела" и "Наш президент".

Як повідомлялося, керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив, що темпи постачання західної зброї не змушують його переглянути свої попередні прогнози щодо прийдешнього контрнаступу ЗСУ, і зараз "ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України".

На вулицях Москви зявилися листівки із зображенням Буданова і Малюка

На вулицях Москви зявилися листівки із зображенням Буданова і Малюка

На вулицях Москви зявилися листівки із зображенням Буданова і Малюка

На вулицях Москви зявилися листівки із зображенням Буданова і Малюка

Джерело: ostro.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В ПАР попросили путіна не приїжджати на саміт БРІКС через ордер на арешт
Сегодня 10:52    29
1 травня 1966 року над одним із київських вишів замайорів український національний синьо-жовтий прапор
Сегодня 09:53    73
На Кіпрі з готелів виселяють українських біженців
Сегодня 09:15    112
Росіяни, які вчинили воєнні злочини в Україні, будуть знайдені та знищені в будь-якій частині світу
Сегодня 09:03    94
Харківщина. 1 травня
Сегодня 08:57    97
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 01 травня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:52    105
Нафтогаз зафиксировал тариф на газ для населения до мая 2024 года
Сегодня 08:52    113
В Севастополе сожжено топлива на сто эшелонов по 70 цистерн в каждом
Сегодня 08:41    124
Осталось у рашки 4 вассала
Сегодня 08:26    143
ISW, 30 апреля
Сегодня 08:15    146
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 