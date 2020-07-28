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На залізниці під Чугуєвом затримали чоловіка з боєприпасами в пакеті

На залізниці під Чугуєвом затримали чоловіка з боєприпасами в пакеті

Чоловік розповів, що боєприпаси він викопав.

Повідомлення про невідомого з пакетом на залізничній станції «Гракове» Чугуївського району, в якому знаходяться предмети, схожі на гранати, працівники поліції отримали близько півночі 26 липня.

Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили у нього пакет, в якому знайшли три гранати із запалами до них, підствольну гранату, сигнальну ракету та патрон калібром 14,5 мм. З’ясували і його особу – це був мешканець Ізюма 1975 року народження. За його словами, боєприпаси він викопав у лісосмузі під Ізюмом.

Боєприпаси направили на експертизу, а інформацію про подію зареєстрували у Єдиному обліку заяв і повідомлень Чугуївського відділу поліції.

Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку міри запобіжного заходу.

За матеріалами: ГУ Нацполіції України в Харківській області

Источник: slk.kh.ua

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