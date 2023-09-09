НАБУ і САП наклали арешт на активи екс-бенефіціара АТ «КБ «Приватбанк»

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура після повідомлення про підозру колишньому бенефіціарному власнику «Приватбанку» вжили заходи щодо арешту його активів.

Це обумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів «Приватбанку» в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою.

На підставі постанови Директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також на майже 1 тис. об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден.

До Вищого антикорупційного суду спрямовано клопотання про накладення арешту на вищевказане майно.

-----

У відповідь на запити ЗМІ надаємо роз'яснення❗

Накладання арешту на активи підозрюваного ексбенефіціара "ПриватБанку" строком до 48 годин обумовлено змістом ч. 9 ст. 170 КПК. Це максимальний строк арешту, який можуть накласти НАБУ і САП. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання наразі вже подано на розгляд ВАКС.

Очікуємо на рішення.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2091

Новости портала «Весь Харьков»