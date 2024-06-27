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«Найбільший контейнерний перевізник скасував захід в порт Одеса через корупцію на митниці». Це – неправда

«Найбільший контейнерний перевізник скасував захід в порт Одеса через корупцію на митниці». Це – неправда

Брехня: контейнерний оператор MSC скасував перший судозаход від початку повномасштабного вторгнення в порт Одеса через безпідставні перевірки вантажів і затягування митного оформлення експортних контейнерів з сільгосппродукцією на невизначений період, а додаткові витрати зі зберігання можуть досягати $2−3 тис. Про це повідомили в Асоціації міжнародних експедиторів України.

Правда: у Державній митній службі України зазначили (https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/sorom-na-ves-svit-ne-cherez-mitnitsiu-zhoden-iz-konteineriv-mitnitseiu-ne-zatrimuietsia-oformlennia-vsikh-eksportnikh-vantazhiv-zaversheno-u-strok-1643), (https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/sorom-na-ves-svit-ne-cherez-mitnitsiu-zhoden-iz-konteineriv-mitnitseiu-ne-zatrimuietsia-oformlennia-vsikh-eksportnikh-vantazhiv-zaversheno-u-strok-1643) що згадані контейнери не подавалися до митного оформлення, відтак жодних перевірок чи затримок бути не може. Що стосується інших контейнерів, то наразі оформлення усіх поданих декларацій на експортні вантажі завершено у визначений законодавством термін.

- Занепокоєння представників бізнесу і зволікання з поданням контейнерів до митного оформлення викликали відпрацювання фактів незаконного експорту сільгосппродукції та випадками арешту контейнерів, – додали у ДМСУ.

На офіційному сайті контейнерного оператора MSC жодних повідомлень про можливі скасування заходу в порт не було. Згодом свою ж інформацію спростували (https://www.facebook.com/share/p/U74TFe6NXACLQ2DH/?) в Асоціації міжнародних експедиторів України:

- Наразі всі декларації на експортні вантажі подані до митниці, оформлені, та видані лабораторні висновки по всім відборам проб сільськогосподарської продукції.

Джерело: https://t.me/spravdi/39680

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