Найвищий водоспад Китаю виявився "підробкою": турист помітив трубу, з якої тече вода

Найвищий безперервний водоспад у Китаї назвали "підробкою" після того, як знайшли трубу, що вливається в нього. Турист опублікував відео, на якому вода з 321-метрового гірського водоспаду Юньтай тече з труби.

Після очевидних доказів працівники туристичного парку Юньтай визнали обман. Вони зізнались, що водоспад, який є найвищим в Азії, отримує допомогу з труби через відсутність опадів, пише BBC News.

"Я пройшов через усі труднощі до джерела водоспаду Юньтай, лише щоб побачити трубу", – написав турист під ніком Фарісов. І таких обурливих дописів мандрівників у соцмережах тисячі. Тема "походження водоспаду Юньтай – це лише кілька труб" стала дуже популярною у соціальних мережах.

Натомість оператори туристичного парку Юньтай заявили, що "невелике покращення" протягом сухого сезону гарантує, що відвідувачі отримають цінну поїздку. Щороку сюди приїжджає понад 7 мільйонів китайських та іноземних туристів, адже геологічні утворення, розташовані неподалік парку, налічують понад мільярд років.

Аби заспокоїти туристів, працівники мальовничого курорту написали повідомлення наче від імені водоспаду. "Я не очікував зустріти всіх таким чином. Як сезонний пейзаж, я не можу гарантувати, що буду у своїй найкрасивішій формі щоразу, коли ви приходите до мене. Я зробив невелике покращення лише під час сухого сезону, щоб виглядати якнайкраще під час зустрічі з друзями", – "сказав" водоспад Юньтай.

У Китаї проживає трохи понад 17 відсотків населення всього світу, але лише 6 відсотків світових ресурсів прісної води знаходиться тут. Тож у піднебесній є проблеми із водою. Також у Китаї нещодавно можна було спостерігати екстремальні погодні явища, такі як морози на півдні країни навесні та проливні зливи.

Джерело: news.obozrevatel.com

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