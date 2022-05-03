Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:13
Просмотров: 207

Наслідки ракетних ударів по Львову: перебої з електропостачанням та затримки у русі потягів

Наслідки ракетних ударів по Львову: перебої з електропостачанням та затримки у русі потягів

Ввечері 3 травня у Львові пролунало кілька вибухів (близько п’яти, за свідченнями містян), після чого розпочалася пожежа.  

Інформацію про вибухи підтвердив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Без подробиць: «За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів. Залишайтеся в укриттях!»

Мер Львова Андрій Садовий також повідомив про те, що в місті чути вибухи. За його даними, в частині міста перебої з електропостачанням.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

«Укрзалізниця» повідомила про пошкодження підстанцій – низка поїздів прямуватиме із затримкою.

«Наразі зокрема затримано поїзди на під’їзді до Львова, інформація оновлюється, слідкуйте за офіційними повідомленнями та не полишайте сховищ під час сигналу тривоги.

Нагадаємо, оперативний перелік затримок публікується на uz-vezemo.com»

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: война

Читайте ещё:

росіяни обстріляли Авдіївський коксохімічний завод: щонайменше 10 загиблих, 15 поранених
Сегодня 18:59    157
Оперативна інформація станом на 18.00 03.05.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 18:52    193
Окупанти відбиратимуть телефони у мешканців Луганщини
Сегодня 18:48    158
Президент Франции Макрон снова позвонил путину
Сегодня 18:23    227
Російські окупанти переймаються, що після викриттів СБУ їх можуть судити вдома
Сегодня 14:16    238
російські печатки та план інтеграції – окупанти тягнуть захоплені українські території до рФ
Сегодня 13:48    228
Сладкая жизнь на "радиоактивном пепле"
Сегодня 13:27    296
Бундестаг: Ядерные угрозы Путина недостойны члена Совбеза ООН
Сегодня 13:12    200
Начато расследование британских компонентов в российских системах вооружения
Сегодня 12:52    230
Статистика последствий русского вторжения в Харьковскую область (ИНФОГРАФИКА)
Сегодня 12:30    282
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 