Наслідки ракетних ударів по Львову: перебої з електропостачанням та затримки у русі потягів

Ввечері 3 травня у Львові пролунало кілька вибухів (близько п’яти, за свідченнями містян), після чого розпочалася пожежа.

Інформацію про вибухи підтвердив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Без подробиць: «За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів. Залишайтеся в укриттях!»

Мер Львова Андрій Садовий також повідомив про те, що в місті чути вибухи. За його даними, в частині міста перебої з електропостачанням.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

«Укрзалізниця» повідомила про пошкодження підстанцій – низка поїздів прямуватиме із затримкою.

«Наразі зокрема затримано поїзди на під’їзді до Львова, інформація оновлюється, слідкуйте за офіційними повідомленнями та не полишайте сховищ під час сигналу тривоги.

Нагадаємо, оперативний перелік затримок публікується на uz-vezemo.com»

Агентство Телевидения Новости