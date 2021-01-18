Інавгурація Байдена: усі 50 штатів США готуються до збройних протестів

Усі 50 американських штатів і округ Колумбія перебувають у стані підвищеної готовності через можливі протести і заворушення у ці вихідні перед інавгурацією новообраного президента Джо Байдена.

Війська Національної гвардії з усієї країни спрямовані до Вашингтона, щоб запобігти повторенню заворушень 6 січня, жертвами яких стали кілька людей. Тоді кілька тисяч прихильників Дональда Трампа штурмом взяли Капітолій.

ФБР випустило попередження про можливі марші озброєних прихильників Трампа у столицях усіх штатів.

Національна алея в Вашингтоні, де розташовані музеї та пам'ятники, закрита для відвідувань. На вулицях виставлені огорожі.

* "Я сільський хлопець"

Поліція Капітолія у п'ятницю затримала чоловіка з Вірджинії, коли він намагався проїхати на своїй машині через контрольно-пропускний пункт у центрі Вашингтона з підробленим пропуском на інавгурацію, зарядженим пістолетом і понад 500 патронами, повідомила телекомпанія CNN.

Коли поліцейські запитали, чи є у нього якась зброя, той відповів їм, що в підлокітнику автомобіля є напівавтоматичний пістолет Glock, сказало джерело телекомпанії. В результаті чоловіка затримали за зберігання незареєстрованої вогнепальної зброї та боєприпасів.

Він керував пікапом з декількома наклейками на бампері, пов'язаними з вогнепальною зброєю, в зокрема з написом: "Якщо вони прийдуть за вашою зброєю, спочатку віддайте їм свої кулі". Про це пише агенція Reuters з посиланням на судові документи.

Пізніше стало відомо, що його звільнили. Поліція Капітолія повідомила, що у чоловіка було при собі посвідчення особи, видане неурядовою організацією.

Сам він сказав Washington Post, що працює на приватну охоронну фірму. "Я під'їхав до контрольно-пропускного пункту після того, як заблукав у Вашингтоні, тому що я сільський хлопець, - пояснив він. - Я показав їм значок інавгурації, який мені вручили".

Команда Байдена закликала американців уникати поїздок до столиці через пандемію коронавірусу, а місцеві чиновники запропонували стежити за інавгурацією по телебаченню та онлайн.

Наймасштабніші акції очікують у неділю, згідно з повідомленнями на форумах прихильників Трампа і ультраправих. Активісти закликають людей вийти на демонстрації і пройти маршем по Вашингтону в день інавгурації.

Деякі навпаки рекомендують прихильникам не приходити, звертаючи увагу на посилені заходи безпеки або попереджаючи, що акції можуть виявитися "пастками" поліцейських.

На цьому тижні Трамп став першим в історії США президентом, якому двічі оголосили імпічмент. У Сенаті, який повинен затвердити це рішення, обіцяють, що розглянуть звинувачення в підбурюванні до насильства вже після інавгурації нового президента.

* Яких заходів вживають штати

Штати по всій країні вживають різноманітних запобіжних заходів - від забиття вікон у будівлях органів влади до відмов у можливості проведення мітингів.

Губернатори Мериленду, Нью-Мексико та Юти ввели надзвичайний стан напередодні протестних акцій.

Каліфорнія, Пенсильванія, Мічиган, Вірджинія, Вашингтон, Вісконсин та інші штати привели у бойову готовність Національну гвардію, а Техас тимчасово закрив будівлю місцевого Капітолія.

За словами директора департаменту громадської безпеки Техасу, згідно з отриманими даними, екстремісти можуть взяти участь у запланованих протестах, щоб "скоїти злочини".

Губернатор Вірджинії Ральф Норт заявив на пресконференції: "Якщо ви хочете приїхати сюди або у Вашингтон з недобрими намірами в серці, вам потрібно негайно розвернутися і попрямувати додому. Вам тут не раді, і вам не раді у столиці нашої нації. І якщо ви приїдете сюди і зробите щось, Вірджинія буде готова".

Експерти вважають, що штати, де передвиборчі баталії були особливо запеклими, а результати оскаржували, зіткнуться з найбільшим ризиком насильства. У Мічигані з урахуванням цього звели двометровий паркан навколо Капітолія у Лансінгу.

"Ми готові до гіршого, але ми як і раніше сподіваємося, що ті, хто захоче провести демонстрацію біля нашого Капітолія, зроблять це мирно", - заявив голова поліції штату Джо Гаспер. За його словами, щонайменше до середини лютого безпеку в будівлі будуть забезпечувати посилені наряди поліцейських.

Источник: bbc.com

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