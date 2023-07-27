Нічна ракетна атака россії - зведення Генштабу

Уночі, 27 липня 2023 року, російська федерація атакувала з південно-східного напрямку ударними БпЛА та крилатими ракетами.

Усього зафіксовано два пуски КР «Калібр» з підводного човна, з акваторії Чорного моря, та восьми іранських дронів-камікадзе типу «Shahed» з напрямку Приморсько-Ахтарська.

«Калібри» атакували портову інфраструктуру Одещини, на жаль, уразити ракети не вдалося, є пошкодження та постраждалі.

Усі вісім запущених ворогом "шахедів" знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

За минулу добу авіація Повітряних Сил завдала 11 авіаційних ударів по ворожих об’єктах та місцях зосередження особового складу і військової техніки окупаційних військ.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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