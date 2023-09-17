Нічний огляд західних ЗМІ

▪️Bloomberg: Україна кидає виклик блокаді Росією своїх чорноморських портів. Два судна підтвердили готовність використати маршрут до Чорноморська для завантаження 20 тис. тонн пшениці для Африки та Азії. Вони ходять під прапорами Палау, а члени екіпажів представляють Туреччину, Азербайджан, Єгипет та Україну. Судна «Resilient Africa» та «Aroyat» зараз знаходяться між дельтою річки Дунай та Одесою.

Вони підуть територіальними водами Румунії під гарним прикриттям. Яким? Це повинні знати тільки військові. Прорвемось.

▪️Reuters: Міністр оборони Китаю Лі Шанфу перебуває під арештом у рамках широкомасштабного розслідування закупівель військового обладнання. Reuters не вдалося з'ясувати, які саме закупівлі перевіряються.

От згоден я з Подоляком, що у китайців "низький інтелектуальний потенціал". За зловживання при закупівлях військового обладнання навіщось арештували міністра оборони. Замість того, щоб відправити його послом у Британію.

▪️CNBC: У Нью-Йорк їдуть Ердоган, Зеленський та Лаврів. Є неперевірена інформація, що Ердоган на прохання москви зробить спробу організувати неформальну зустріч лаврова з Зеленським. Водночас, керівник Туреччини заявив, що його країна "може порвати з ЄС."

По першій інформації. Росіяни дуже хочуть заморозити війну до отримання Україною авіації та ракетних комплексів середньої дальності. Якщо Зеленський погодиться на "неформальну зустріч" з лавровим, це буде зрада національних інтересів. Наразі не може бути ніяких перемовин з агресором - формальних чи неформальних.

По другому питанню. Ердоган блефує. Крапка.

▪️NBC: Стан здоров'я Кадирова значно погіршився - він вже кілька днів перебуває в комі та на діалізі нирок. Наразі його планують перевезти на лікування в ОАЕ. Канал не має стовідсоткового підтвердження такої інформації, а спирається на повідомлення чеченської діаспори у США.

- Тато, а що таке тихий дон?

- Це кадиров у комі...

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