«Недолго там продержался, ну короче вот только половину юрика прислали сюда»

Жінка військовослужбовця зс рф розповідає про загибель їхнього спільного знайомого, що відбував покарання в місці позбавлення волі, а згодом його завербували в пвк «вагнера» з пропозицією замінити 15 років позбавлення волі на участь в бойових діях на території України.

● «в конце ноября звонят сестре и говорят, что его полтела, а точнее только верхняя его часть, находиться в морге в санкт-петербурге. И типа вот, забирайте депортируйте, хороните за свой счёт»;

● «ну есть разница, бл*дь, 15 лет или полгода. Ну есть, если доживешь, ну там, как правило, уже не доживают них*я».

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/2278

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