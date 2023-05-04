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«Недолго там продержался, ну короче вот только половину юрика прислали сюда»

«Недолго там продержался, ну короче вот только половину юрика прислали сюда»

Жінка військовослужбовця зс рф розповідає про загибель їхнього спільного знайомого, що відбував покарання в місці позбавлення волі, а згодом його завербували в пвк «вагнера» з пропозицією замінити 15 років позбавлення волі на участь в бойових діях на території України.

● «в конце ноября звонят сестре и говорят, что его полтела, а точнее только верхняя его часть, находиться в морге в санкт-петербурге. И типа вот, забирайте депортируйте, хороните за свой счёт»;

● «ну есть разница, бл*дь, 15 лет или полгода. Ну есть, если доживешь, ну там, как правило, уже не доживают них*я».

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/2278

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