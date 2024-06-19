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Неправда: «Київський симфонічний оркестр втік з України і отримав притулок в Німеччині»

Неправда: «Київський симфонічний оркестр втік з України і отримав притулок в Німеччині»

#спростуванняЦентру

Брехня: Київський симфонічний оркестр втік в Німеччину, адже 2/3 його музикантів є чоловіками мобілізаційного віку. Таке з посиланням на публікацію російськомовної служби Deutsche Welle пишуть пропагандисти у Telegram.

Правда: в публікації Deutsche Welle насправді зазначається (https://www.dw.com/ru/kievskij-simfoniceskij-orkestr-obrel-vremennyj-dom-na-zapade-germanii/a-69350623), що напередодні повномасштабного вторгнення рф Київський симфонічний оркестр перебував на гастролях у Німеччині.

Влада України закликала керівників і членів оркестру залишатися закордоном – аби представляти (https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3874549-nimeccina-nadae-nove-primisenna-dla-kiivskogo-simfonicnogo-orkestru.html) Україну в рамках культурної дипломатії, що є важливою в умовах війни.

Таким чином теза росіян про нібито «втечу» оркестру через мобілізаційний вік учасників є лише плодом їхньої хворої фантазії задля поширення наративу про нібито «Україну як концтабір, з якого всі тікають».

Джерело: https://t.me/spravdi/39462

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