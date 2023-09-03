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Інформація щодо проведення розмінування Харківщини піротехнічними підрозділами #ДСНС

Інформація щодо проведення розмінування Харківщини піротехнічними підрозділами #ДСНС

За минулу добу 02 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4,5 га території, з них 5020 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 4,6 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області. Саперами виявлено та знешкоджено 55 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалось 30 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 146 саперів та 60 одиниць техніки.

- Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3542 га території, 278 км автомобільних доріг, 2513 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 197 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 76 тис. 551 ВНП.

- У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону — 101 ☎.

Категорично забороняється ‼:

- торкатися предмету і пересувати його;

- користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

- заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;

- торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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