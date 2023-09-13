Новая помощь США Украине под угрозой

Только что свалившаяся новость о том, что Кеввин Маккарти поддержит начало процедуры импичмента против Джо Байдена только ухудшает ситуацию.

Тревогу уже забили сами украинцы в США, вчера организация Razom for Ukraine разослала имейл, в котором сообщила, что на прошлой неделе им стало известно, что республиканские лидеры Палаты Представителей намерены исключить помощь Украине из закона о финансировании работы правительства. Если это произойдет, то помощь Украине прекратится 30 сентября.

Начало процедуры импичмента усложнит принятие закона о финансировании во избежание остановки работы правительства.

На всякий случай, специально для отравленных российской гэбэшной пропагандой украинцев напоминаю, что ЗАКОН О ЛЕНД-ЛИЗЕ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, ЭТОТ ЗАКОН ТОЛЬКО РАЗРЕШАЕТ ПЕРЕДАВАТЬ УКРАИНЕ ОРУЖИЕ В ЛИЗИНГ НА ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ. Решение о передаче конкретного оружия в конкретном объеме принимает Администрация США.

И речь идет только о военной помощи, а в рамках пакетов Конгресса Украина получает десятки миллиардов невоенной помощи, критически важной для страны.

С 2022 года оружие Украина получает бесплатно.

30 сентября также истекает срок действия закона о ленд-лизе, который надо продлевать.

Вот заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой: «В конце сентября заканчивается действие законопроекта о ленд-лизе, над которым мы сейчас очень активно работаем — в Хаузе уже быстрее прошли, сейчас с Сенатом работаем — над продлением срока действия этого закона. Надеемся, что нам удастся убедить коллег, чтобы выделить нам гранты в дополнительном бюджете. Но если с этим будут какие-то задержки или определенные трудности, то наличие опции лизинга или аренды оружия очень важно — важно, чтобы оно также оставалось возможным» (источник nv.ua).

Многие республиканцы заявили ранее, что не будут голосовать за закон о финансировании правительства без начала процедуры импичмента против Байдена.

И делается это все ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫТАЩИТЬ ТРАМПА ИЗ ТЮРЬМЫ, ГДЕ ОН НЕМИНУЕМО ОКАЖЕТСЯ.

Поэтому, когда 30 сентября Украина окажется без помощи БЛАГОДАРЯ РЕСПУБЛИКАНЦАМ И ТРАМПИСТАМ В ЧАСТНОСТИ, надо будет не забывать, кто проводил в украинских эфирах протрампистскую гэбэшную пропаганду, убеждая американских украинцев голосовать за республиканцев на выборах-2022.

Вот результат.

Из т/к Как жить и кто убил Кеннеди

Авторство фото: Маккарти, Кевин. https://twitter.com/GOPLeader/status/1230298055263436800, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93091373

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