Нове інфографічне дослідження Russia-Ukraine War: Environmental Impact
● Заміновані території України= площі 2 Австрій або 8 Ізраїлів
● 49+ шахт на окупованій території затоплені і загрожують екосистемі
● 222 промислових об’єкта постраждали
● 900 дельфінів загинули в Чорному та Азовському морях
Це дослідження контент-маркетингової агенції Top Lead (https://toplead.com.ua/), яке зроблене у співпраці з Gazeta Wyborcza (https://wyborcza.pl/0,0.html) і в партнерстві з Міністерством захисту довкілля (https://t.me/mindovkillia). Та за підтримки NIBULON (https://www.nibulon.com/), ДТЕК (https://t.me/dtek_ua) та Адама Україна (https://www.adama.com/ukraine/ua).
35 сторінок розповідають про:
● унікальну природу України
● вплив війни на екосистему
● вплив знищення екосистеми на здоров’я людини
● воєнні злочини росії.
Завантажуйте його за посиланням! https://www.topleadprojects.com/environmental-project-main
Джерело: https://t.me/uawarinfographics/2563