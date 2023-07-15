Нове інфографічне дослідження Russia-Ukraine War: Environmental Impact

● Заміновані території України= площі 2 Австрій або 8 Ізраїлів

● 49+ шахт на окупованій території затоплені і загрожують екосистемі

● 222 промислових об’єкта постраждали

● 900 дельфінів загинули в Чорному та Азовському морях

Це дослідження контент-маркетингової агенції Top Lead (https://toplead.com.ua/), яке зроблене у співпраці з Gazeta Wyborcza (https://wyborcza.pl/0,0.html) і в партнерстві з Міністерством захисту довкілля (https://t.me/mindovkillia). Та за підтримки NIBULON (https://www.nibulon.com/), ДТЕК (https://t.me/dtek_ua) та Адама Україна (https://www.adama.com/ukraine/ua).

35 сторінок розповідають про:

● унікальну природу України

● вплив війни на екосистему

● вплив знищення екосистеми на здоров’я людини

● воєнні злочини росії.

Завантажуйте його за посиланням! https://www.topleadprojects.com/environmental-project-main

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/2563

Новости портала «Весь Харьков»