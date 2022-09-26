Новини цього часу

Министерство обороны США согласовало годовой контракт на 500 млн. долларов на обслуживание и содержание объектов Центрального командования армии США в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

К власти в Италии пришли ультраправые. Новое правительство возглавит Giorgia Meloni.

На Кубе завершился референдум по принятию нового Семейного кодекса. В нем, в частности, разрешаются однополые браки, усыновление однополыми семьями детей и суррогатное материнство. Ожидается, что он будет принят большинством голосов.

"Для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов правительство Михаила Мишустина планирует ввести новые налоги – в том числе и на сладкие газированные напитки".

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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