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Новини держави-агресора коротко

Новини держави-агресора коротко

● В России больницы сократили закупку лекарств в целях экономии, выяснил «Коммерсантъ».

В целом закупки упали на 8%, в городских больницах — на 28%, а в районных стационарах — на 32%.

● У РФ порушили справу проти 19-річного діджея, який на Новий рік замість привітання Путіна включив пісню Потапа і Насті

● Военная прокуратура проверит жалобу мобилизованных, чей командир якобы приказал отступать, но теперь отказывается от своих слов.

В жалобе мобилизованные из Ярославской области рассказали, что командир во время боя приказал им отступать, а затем отказался от своих слов, из-за чего солдат теперь хотят обвинить в дезертирстве.

Обращение военные передали своим жёнам, а те достучались до губернатора. Теперь его проверит военная прокуратура

● В Госдуме предложили отдавать жилье покинувших Россию граждан детям-сиротам. С таким предложением выступила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова.

«Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации в РФ, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?», - предложила Кузнецова.

Получается до этого государство ничего не делало, чтобы обеспечить детей-сирот жильем? И единственный выход из этого — просто конфисковать имущество тех, кто уехал из страны?

● Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил полностью запретить вейпы.

«Речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов. Если вы будете разговаривать с учителями, они вам обязательно расскажут, что у них в письменном столе находятся отобранные у учеников вейпы. Не работают те нормы, которые мы ранее принимали», — заявил Володин.

● Согласно пропаганде еврейство Зеленского не мешает тому быть нацистом. Вот и бойцам ЧВК «Вагнера» наколотый на спине свастон не мешает быть «денацификаторами».

Никаких противоречий, абсолютно. Путин ведь и войну начал, чтобы остановить войну.

● Песков: "Путин по традиции окунулся на Крещение в прорубь в Подмосковье. На этот раз никаких видео или фотоматериалов нет. Просто сообщаем, что он последовал своей традиции".

Путин съездил на передовую, но никаких видео или фотоматериалов нет.

<Вы находитесь здесь>

Госдума запретила видео и фотоматериалы.

Путин выиграл войну в Украине, но никаких видео или фотоматериалов нет.

● Бывший депутат Рады Илья Кива следуя крещенским традициям нырнул в прорубь со словами «Мы украинцы — и есть русские».

Интересно, к какому народу он всё-таки ближе, если учесть, что он перефразирует нацистский лозунг?

● «Русская армия двигалась в сторону Польши, чтобы отомстить за древнее злое проклятье, и в этот момент на неё напали "хохлы"»

Нет, это не хроники е#анариума, это новая версия причины начала войны от диванных глубинариев.

Теперь уже и не скажешь, что всей правды не узнать. Только один вопрос: российской армии короткий путь на Польшу белорусский картограф подсказал?

За матеріалами: https://t.me/slvn_pomet, @gulagru

Новости портала «Весь Харьков»

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