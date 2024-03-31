Новини однією строкою 2.0

● DW: Депутаты Европейского парламента потребовали провести расследование по поводу предполагаемого подкупа pоссией европейских политиков. Схему такого подкупа, связанную с сайтом Voice of Europe, вскрыли, по их собственным заявлениям, власти Чехии. По данным чешской газеты Denik N, деньги от российского правительства в обмен на призывы прекратить помощь Украине могли получать политики из ФРГ, Бельгии, Франции, Венгрии, Нидерландов и Польши.

● Западные банки отказываются работать с «Норникелем», несмотря на то, что компания не попала под санкции.

● ЕС ввел запрет на полеты на своей территории турецкой авиакомпании Southwind Airlines за "связи с Россией", сообщило издание Turizmguncel. Southwind Airlines планировала полеты в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт в Германии, а также Ираклион в Греции. Кроме того, аффилированной с Southwind могут признать авиакомпанию Air Cairo.

● Евростат: Румыния в 2023 обошла Венгрию по ВВП/ППС на душу населения. В 2023 Румыния достигла 78% показателя от среднего по ЕС и обошла Венгрию с 76%.

● Японія готує свої острови до наслідків війни на Тайвані, - поаідомляють ЗМІ. Японія почала будівництво мережі бомбосховищ на острові Окінава. Вони розраховані на захист неселення у разі атаки балістичних ракет та повітряних ударів. Кожен мешканець острова зможе отримати захист приблизно на два тижні у притулку: він матиме електрику, зв'язок, а також запас води, їжи та іншого необхідного забезпечення. Так японський уряд готується забезпечувати захист своїх громадян у разі можливих прольотів.

● Радио «Свободная Азия», финансируемое США, заявило в 29 марта, что оно закрыло свое бюро в Гонконге, сославшись на опасения по поводу безопасности персонала после принятия в городе, управляемом Китаем, нового закона о национальной безопасности.

● РПЦ обязала священников каждый день читать молитвы о победе над Украиной. За отказ от чтения молитвы попов лишают сана.

● Из-за двух неспокойных ночей люди чувствуют себя на 4 года старше, — исследование. Каждые дополнительные сутки недосыпания прибавляют еще 3 месяца. Причем, с возрастом это ощущается сильнее. Те, кто спить хорошо хотя бы месяц, чувствуют себя моложе на 5 лет.

● Польша снова поднимала военную авиацию во время обстрела россией Украины. Это сделано для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, сообщили в Вооруженных силах страны.

● Правительство Армении считает, что Азербайджан ищет повод для начала новой широкомасштабной войны и для этого может использовать ситуацию вокруг четырех сел, которые перешли под контроль Еревана в результате военных действий в 1990-х годах

● Неизвестный купил 15519 BTC по цене $70 000 за штуку. На это он потратил $1.1 млрд.

● В Чебоксарах женщина нашла в интернете тест на IQ и решила проверить свой интеллект. Сайт попросил реквизиты карты, она ввела данные карточки мужа и у него списали все деньги.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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