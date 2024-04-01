Новини однією строкою 2.0

● Спикер Джонсон уже объявил, что вынесет вопрос о помощи Украины 9 апреля, — Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер.

● Азербайджан обвинил Армению в «накоплении войск у общей границы» – Ереван возражает.

● Кремль платил европейским политикам через сайт «Голос Европы». Об этом сообщает Spiegel. Финансовую сеть основал «кум Путина» Виктор Медведчук. Сообщается, что политикам платили деньги якобы за интервью «Голосу Европы».

● Президент Петр Павел заявил о том, что неплохо было бы перенести посольство Чехии в Иерусалим. На данный момент в Иерусалиме располагаются посольства США, Гондураса, Гватемалы, Папуа Новой Гвинеи и Косово. Остальные страны отказываются переносить посольство из-за непрекращающегося палестино-израильского конфликта. Чехия может стать первой страной ЕС, которая пойдет на этот шаг, однако пока слишком рано о чем либо говорить с уверенностью. В свое время венгры тоже много чего обещали, но пока перенесли в Иерусалим только свое торгпредство.

● На вторую половину мая в Литве запланированы военные учения Grand Quadriga 2024, часть учений Quadriga 2024. В Литву прибудут подразделения Бундесвера, а сами учения станут симуляцией ответа НАТО на нападение России (и (или) Беларуси) и попытку захватить Сувалкский коридор. Если такое нападение произойдет, то защищать коридор предстоит войскам Литвы, Польши и Германии (которые уже находятся в Литве). Им на подмогу будут переброшены дополнительные подразделения из ФРГ. Именно такой сценарий и будет отрабатываться в мае.

● Производитель ракет TAURUS приостановил их производство. В немецком подразделении концерна MBDA это объяснили отсутствием заказов на крылатые ракеты. Оборонная промышленность не имеет права выпускать продукцию без заказов на нее, а их нет, заявил представитель "дочки" MBDA Томас Готтшильд. При этом он предупредил, что для возобновления производства ракет, которые так хотела бы заполучить Украина, потребуется определенное время.

● Український персонал майбутнього заводу франко-німецького об’єднання KNDS вже цього року вирушить на навчання у Францію. За словами представника компанії NEXTER, не виключається можливість відряджання представників компанії до України.

● Администрация Байдена не планирует вводить повторный запрет на торговлю венесуэльской нефтью, но намерена запретить расчеты за нефть в долларах, пишет The Washington Post. Расчеты за нефть планируется проводить в боливарах, а платежи будут оформляться в виде списаний госдолга страны или бартерных соглашений.

● Бывший глава российского бюро Интерпола обвинил западные спецслужбы в чипировании террористов в «Крокусе».

● Российская государственная статистика регулярно рапортует о снижении количества бедных, но делается это за счёт того, что она изменяет правила определения бедности. В 2021 году Росстат изменил методику подсчета финансового состояния населения, и уже в 2022 году показатель бедности в России достиг минимума за 30 лет. По новой методике подсчета, категория «предбедных» в России огромная, но их власти решили не учитывать.

● Россия требует от Украины арестовать главу СБУ Василия Малюка. У СБУ нагадали про те, що диктатор путін давно оголошений у міжнародний розшук.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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