Новини однією строкою

● США ввели санкции против китайской космической компании Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. за продажу спутниковых снимков Украины российской группе наемников ЧВК "Вагнер".

● Ещё в 2020 году доля российского газа (трубопроводного+СПГ) в Европе составляла 50% от всего пришедшего объёма. В конце 2022 года доля российского газа сократилась до 11%. Фактически рынок Европы для российского газа потерян.

● Финляндия решила временно прекратить предоставлять политическое убежище россиянам, которые уехали из страны от мобилизации. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на миграционную службу. Решение было принято из-за сложностей при сборе информации о заявителях.

● Сторонники независимости Чечни выступили на сессии ПАСЕ.

● Американский сенатор Линдси Грэм: чем быстрее Путин будет побеждён, тем лучше для мира; решения США и Германии (по танкам) - это отлично, но нужно действовать быстрее и решительнее.

● Пакистан начнет импортировать сырую российскую нефть в апреле после согласования сторонами коммерческих условий поставок. Требуют такие же скидки как у Индии

● В России с 20 января приостановлена выдача 10-летних загранпаспортов, вместо них портал Госуслуг предложил оформить 5-летний паспорт.

● Похоронная индустрия в России за 2022 год выросла на 950%. В 2023 году эксперты ожидают рост на 2750%.

● Турция ограничит выдачу туристических ВНЖ. Особенно это касается граждан России. Как сообщают разные источники, проблемы с выдачей таких виз у граждан России начались еще в декабре прошедшего года. Сейчас эти ограничения будут усилены.

● Tesla показала рекордный квартальный доход и превзошла прогнозы по прибыли. Суммарная выручка за последний квартал составила $24,32 млрд, доход с продаж авто вырос на 33%. Всего за 2022 было поставлено рекордные 1,31 млн автомобилей.

● Доход Норвегии от продажи нефти и газа вырос на 200% - Reuters. Норвегия заменила Россию на европейском рынке, также на рост дохода повлияло удорожание энергоносителей.

● Meta (ex- Facebook) исключила "Азов" из списка опасных лиц и организаций

● Bloomberg: юридическая служба Совета Евросоюза сообщила, что ЕС имеет полномочия и законные основания временно задействовать не менее €33,8 млрд активов российского ЦБ, чтобы помочь оплатить восстановление Украины.

● Велика Британія пропонує збудувати завод з виробництва зброї для України на території Польщі.

● В Польше было замечено перемещение БМП "Мардер" и танков "Леопард".

● Бельгия передаст Украине ракеты AIM-120C AMRAAM для ЗРК NASAMS

● Цена газа в Европе упала ниже 600 долларов.

● Американская компания Lockheed Martin увеличивает производство истребителей F-16 -заявил пресс-секретаря компании. Компания приняла это решение, чтобы иметь возможность удовлетворить потребности всех партнеров США, желающих предоставить свои истребители Украине для защиты от российской агрессии. Решение о предоставлении американских истребителей непосредственно Украине еще не принято руководством США, но Киев подтвердил, что переговоры ведутся.

● Эстония просит Германию разрешить передачу Украине кассетных боеприпасов.

● Польша передаст Украине 60 танков PT-91 Twardy вдобавок к ранее анонсированным 14 Leopard 2

● Европейцы научились массово сокращать потребление природного газа.

- Финляндия -54%

- Латвия -44%

- Германия -23%

- ЕС -22%

- Нидерланды -34%

● Поддержка немецких избирателей идеи передать ВСУ танки Леопард - Правильно 54%, не правильно 38%. Выше всего у Зелёных, ниже всех у праворадикальных друзей Кремля из АдГ (6%). Даже у Левых и то аж неожиданные 31%.

● Евросоюз предложил новые санкции против Белоруссии, они коснутся угля, золота, инвестиций и энергетического сектора — Bloomberg.

● Япония вводит новые санкции против российских компаний и частных лиц, а также торговые ограничения, сообщило министерство экономики. В частности, вводится запрет на экспорт в Россию вакцин и медоборудования. Также запрещается экспорт ядерных материалов и устройств, оборудования для обработки радиоактивных материалов, для разведки нефти и газа, буровых установок, дубинок и слезоточивого газа, взрывчатых веществ, оборудования для рентген-досмотра, роботов.

● Норвегія навчатиме українських молодших офіцерів та військових медиків, — міністр оборони Норвегії. Навчання протягом року відбуватимуться у кілька етапів, а початок заплановано на весну.

● Франция и Италия близки к завершению согласования технических деталей по поставкам Украине зенитно-ракетных комплексов SAMP/T.

● Украина начала процесс сертификации ПХГ (подземных хранилищ газа), который позволит принимать на хранение часть стратегических запасов газа ЕС в украинские ПХГ. Общая емкость ПХГ Украины составляет 31 млрд м³, из них 10-11 млрд м³ остается незаполненными.

● Российский экспорт в Британию сократился почти до 98% и составил, по подсчетам британского Бюро национальной статистики (ONS), всего 18 млн фунтов. Причиной обвала российского экспорта в Британию были не только введенные правительством санкции, но и то, что предприниматели стали добровольно отказываться от российских товаров и искать им замену.

● Казахстан отсек возможность новой большой волны миграции из России: тем, кто приезжает с сегодняшнего числа, стал недоступен визаран.

● Bloomberg: МВФ планирует предоставить Украине многолетний пакет помощи на сумму в $16 млрд

● Официально: Франция не исключает передачи Украине боевых истребителей

● Украина и турецкая компания Karpowership подписали меморандум о взаимопонимании по аренде плавучей электростанции мощностью 500 МВт. Турецкие плавучие электростанции смогут обеспечить электроэнергией 1 млн домохозяйств Украины. Планируется, что плавэлектростанции будут стоять в портах Молдовы и Румынии и поставлять электроэнергию в энергосистему Украины через эти страны.

● Акции Полиметалла рухнули на Лондонской бирже на 30%, на новости о возможном «переезде» производителя металлов в Казахстан.

● IKEA полностью заменила российскую и белорусскую древесину на европейскую. После начала большой войны компания закупает дерево в Швеции, странах Балтии, Польше и Германии. IKEA — один из крупнейших в мире потребителей древесины.

● Еврокомиссия направила предложение по потолку цен на российские нефтепродукты странам ЕС, обсуждение планируется 27 января, пишет агентство Рейтер.

● Третий по величине банк Грузии, Liberty, начал закрывать счета россиян.

● SpaceX в 2023 году совершила уже 5 запусков.

● На РБК обсуждение экспертами снижение товарооборота в России. Один из вердиктов: Россию активно покидает платёжеспособный класс, Россия всё больше становится глуповатой и бедноватой.

● РЖД в январе прогнозируют падение погрузки на 5,8%, в феврале — на 4%

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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