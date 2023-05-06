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Новини однією строкою

Новини однією строкою

● Європейський союз виділить до 80 мільйонів євро грецьким оборонним компаніям з виробництва боєприпасів, які потім відправлять ЗСУ — видання Pronews gr.

● Польша усилит военную защиту энергетической инфраструктуры в Балтийском море.

● Угроза санкций США поставила заслон на пути потоков товаров, хлынувших в Россию. Казахстан, крупнейший торговый партнер Кремля на постсоветском пространстве, закрыл границы для параллельного импорта в Россию, сообщил глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

● Reuters: Индия и россия не смогли договориться о торговле в рупиях.

● За ношение георгиевской ленты 9 мая (и в другие дни) продолжат штрафовать, т.к. россия использует "георгиевскую ленту", как символ военной агрессии против Украины и ее ношение в Молдове считается оправданием или прославлением этой военной агрессии - шеф Генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернэуцану.

● Reuters: Казахстан запретит перевозку нефтепродуктов в порт Тамань после пожара там.

● Уряд Польщі пропонує дозволити топити кораблі, які загрожують трубопроводу Baltic Pipe.

● Бельгия использовала €200 млн замороженных российских активов для помощи Украине, заявил премьер-министр страны Александер де Кроо. Сумму потратили как на военную помощь, так и на поддержку украинских беженцев, уточнил чиновник.

● Швеция приняла закон о борьбе с терроризмом, учитывающий требования Турции. Парламент Швеции одобрил новый закон о борьбе с терроризмом. Мера рассматривается как важный шаг на пути к одобрению Турцией членства скандинавской страны в НАТО.

● Соцопрос: Большинство в Грузии предпочитает России евроатлантическую интеграцию. (Но выбранные этим большинством депутаты парламента голосуют в ПАСЕ против признания россии страной-террористом)

● В России отменили круизный лайнер в Крым после взрывов на полуострове.

● По итогам первого квартала 2023 года оборот розничной торговли в РФ упал на 7,3% в годовом выражении, отчитался в ежемесячном докладе Росстат.

● Российский автомобильный рынок уже почти наполовину китайский: доля брендов из КНР в РФ в апреле 2023 года достигла 44%, а Lada – упала до 33%.

● Информация о предстоящем визите Зеленского в Берлин попала в прессу совершенно нелегально - сегодня президиум земельной полиции начал расследование о нарушении служебной тайны в своих рядах.

● Слідом за США Франція формує черговий пакет військової допомоги Україні. За словами глави французького МЗС, насамперед буде поставлено гаубиці Caesar. Мова може йти про 12 одиниць. Також Франція спільно з італійськими підрядниками домовилися про передачу Україні засобів протиповітряної оборони Samp/T-Mamba до кінця цього місяця.

● Дания совместно с Германией передаст Украине 80 танков Leopard 1, заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

● Начался перелет из Хорватии в Украину девяти переданных ВСУ вертолетов Ми-8.

● Міністр оборони Польщі анонсував створення в країні "центру HIMARS" ще цього року.

● Цена газа в Европе опускалась до $400 за тыс. куб.м.

● США та Австралія можуть оголосити про спільний пакет військової допомоги для України до кінця місяця, – The Guardian. «Київ представив список побажань для допомоги, який включає бронетранспортери «Hawkei», артилерію та боєприпаси».

● Японская сеть одежды Uniqlo окончательно сворачивает бизнес в россии.

● В прошлом году Вьетнам в 10 раз нарастил производство редкоземельных металлов: с 400 до 4300 тонн. Западные компании стараются диверсифицировать закупки и снизить зависимость от Китая за счет роста поставок из Вьетнама, обладающего первыми в мире запасами.

● Трёхстороний совет (правительство, союз предпринимателей и профсоюз) на этот раз не ломал копья и дружно согласился, что МРОТ в Литве со следующего года будет увеличен до 924€.

● Нефтегазовые доходы федерального бюджета в апреле составили 647,5 млрд руб., следует из обнародованных Минфином данных. Это почти втрое меньше (минус 64%), чем было в прошлом апреле (1,798 трлн руб.), и на 6% меньше, чем в марте этого года (688,2 млрд руб.).

● Представители органов безопасности и европейские эксперты из 11 стран встретятся 10 мая в ходе 6-го оперативного совещания Центра безопасности ЕС в Кишиневе.

● У Польщі знесли Пам'ятник подяки Червоній армії. В Інституті національної пам'яті стверджують, що знесення радянських пам'яток є формою реалізації закону від 1 квітня 2016 року щодо заборони пропаганди комунізму чи іншого тоталітарного устрою.

● Raiffeisen Bank International закрыл у себя корреспондентские счета всех российских банков, кроме собственной дочки — местного Райффайзенбанка. Банк планирует и дальше сворачивать деятельность в стране и рассматривает сценарии полного ухода из России.

● Власти Израиля конфисковали почти 200 аккаунтов на криптобирже Binance с 2021 года, пишет Reuters. По мнению чиновников, средства на них принадлежат террористам «ХАМАС» и «Исламского государства». Binance подтверждает, что по требованию властей конфискует аккаунты пользователей и считает действия по их передаче законными, так как они соответствуют требованиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

● Японский разработчик игровых консолей Nintendo решил минимизировать своё присутствие в России. Это связано в том числе с обязательствами по гарантийному обслуживанию товаров.

● Потери от запрета на полёты беспилотников в регионах России могут составить более 10 млрд рублей, а рынок может откатиться на пять лет назад — к уровню 2018 года, пишет Коммерсантъ со ссылкой на участников рынка и экспертов. Потери будут складываться из недополученной прибыли производителей и эксплуатантов дронов, продающих услуги в сфере аэрофотосъемки и мониторинга, например на строительных площадках или в сельском хозяйстве. К 4 мая запрет на использование беспилотников ввели около 50 российских регионов.

● В РФ заарештовано 7 співробітників "Совета безопасности РФ" (rus.). Під арешт потрапили співробітники "Межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций".

● США намагаються організувати зустріч глави Пентагону Ллойда Остіна з міністром оборони Китаю Лі Шанфу — Bloomberg. Зустріч хочуть організувати в Сінгапурі на полях регіонального безпекового форуму "Шангрі-Ла діалог", який пройде 2-4 червня.

● Российские пользователи Xbox стали сообщать о проблемах с доступом к своим аккаунтам. При попытке войти на страницу входа появляется сообщение: «Эта служба недоступна в вашем регионе».

● МВД России предложило ввести новый институт административного надзора за пребыванием в России иностранцев, упразднив ныне действующий в этой сфере.

● Сотрудникам силовых ведомств, которые дежурят в центре Москвы, начали выдавать бинокли, чтобы следить за возможными беспилотниками, пишет Baza. Бинокли они теперь всегда должны носить с собой.

● Из средств ФНБ в апреле проданы 4,25 млрд юаней и 6 тонн золота на сумму 83 млрд руб. для финансирования дефицита бюджета — Минфин РФ.

● Шесть самодельных взрывных устройств на опорах линий электропередач были обнаружены в Тверской области, — росСМИ. Все они были присоединены к одному таймеру. Диверсантов ищут.

Новини однією строкою

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Картинки собрал у себя на странице Александр Осташко

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Новости портала «Весь Харьков»

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