Новини однією строкою

● Италия и США готовят больше военной помощи для Украины. Будут ракеты для Patriot, Samp-T и укрепление ПВО.

● Brent резко снижается. WTI ниже 70 долларов.

● Россия в середине этого месяца увеличила расходы на вторжение в Украину на 282% , во вторник сообщило министерство обороны Великобритании.

● The Wall Street Journal пишет о быстро углубляющемся расколе Индия - Китай, который стремительно преобразовывается в открытую конфронтацию.

● Объявлено об удачных переговорах с руководством ведущей британской оборонно-промышленной компании BAE Systems. Компания вскоре откроет в Украине свой офис, в перспективе - создание на территории страны производственных мощностей по производству и ремонту продукции BAE Systems.

● Заморозка активов ЦБ России необходима как «гарантия» выплат компенсаций Украине. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс перед началом министерского Совета ЕС по общим вопросам.

● Военный конфликт в Европе вынуждает генералов Альянса готовиться к войне с региональной державой, Россия очевидно сильнее, чем Афганистан и даже Ирак, в войне с которыми тоже участвовали войска НАТО, - говорит адмирал Бауэр, один из командующих блока.

● В России взлетели цены на гробы. С начала войны в Украине изготовление гроба подорожало на 52%, рытье могилы — на 13%, кремация - на 36%.

● Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин призвал заблокировать GPS по всей России. Также он потребовал отключить все её станции на территории страны и предложил в качестве альтернативы «учить матчасть и карты». Некоторые депутаты в Думе уже одобрили это предложение.

● Столтенберг заявляет, что на саммите НАТО в Вильнюсе ожидает появление четкого плана помощи Украине в переходе с советского оружия на оружия стандартов альянса.

● На Миколаївщині завдяки Ізраїлю будуть виробляти воду з повітря.

● В Риге сегодня ночью был демонтирован памятник Пушкину.

● Байден заявил, что вопрос о поставках Украине ракет большой дальности ATACMS «обсуждается». Также на вопрос об усилении атак России на Киево президент ответил, что «это неудивительно. Поэтому мы должны продолжать давать Украине все, что ей нужно».

● МИД ЮАР пояснил, что дипломатический иммунитет, предоставляемый участникам встречи и саммита БРИКС, не распространяется на ордеры международных судов.

● Прем'єр Нідерландів: Допомогти Україні захиститися – не вибір, це необхідно зробити.

● США готовы воевать в космосе, и для этого были разработаны технологии нейтрализации спутников потенциального противника, коими являются россия и Китай. Бригадный генерал Джесси Морхаус из Космического командования США заявил, что агрессия россии и стремление Китая стать доминирующей космической державой к середине века не оставили США никакого выбора, кроме как подготовиться к орбитальным стычкам в обозримом будущем.

● Сейм Литвы на уровне закона запрещает любые связи с бизнесом из России и Белоруссии. В Литве госчиновников всех уровней обяжут декларировать и публично оглашать возможные связи с российскими и/или белорусскими юридическими лицами.

● Польша ввела санкции против 365 белорусских граждан и организаций. Это решение было принято после сохранения в силе приговора в отношении журналиста Андрея Почобута. Эти санкции против всей элиты Лукашенко - всех депутатов, всех судей и всех прокуроров.

● США вітають успішну роботу українських сил протиповітряної оборони і обіцяють працювати над їхнім підсиленням. Про це заявив голова місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер.

● Сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Грем продовжує підпалювати ка-ню. Цього разу в прямому ефірі він закликав надати Україні касетні боєприпаси та ракети ATACMS та висловив сподівання, що український контрнаступ принесе великі успіхи.

● Министр иностранных дел Италии сообщил, что в ходе столкновений на севере Косово пострадали не менее 11 итальянских военнослужащих из состава местных сил НАТО, трое из них в тяжелом состоянии, а также не менее 53 сербов, в том числе местный политик.

● «Я буду носить ордер на арест, выданный коррумпированным и аморальным правительством Путина, как почетный знак», — Линдси Грэм ответил на новость об объявлении его в розыск.

● Стоимость фьючерсов на энергетический уголь с доставкой в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена в июне опустилась до $98 за тонну. Это рекордно низкая цена с января 2022 года.

● Внешняя политика Чехии исходит из того, что Россия будет представлять угрозу в течение десятилетия, заявил в понедельник глава МИД Чехии Ян Липавский.

● Казахстанский Jusan Bank окончательно прекратил все операции с Тинькофф Банком.

● Госдолг США, конечно, «вырос до рекордных $31.4 трлн», но при Байдене, за его 2.5 года президентства госдолг вырос на $3.4 трлн. Трамп за 4 года поднимал госдолг 3 раза - с $20 трлн до $28 трлн.

● Согласно опросу, заказанному администрацией путина, каждый третий студент хочет уехать из России, а в Высшей школе экономики доля желающих уехать составляет 58%. Среди эмоций, которые молодые люди испытывают при мысли о своей стране, первое место заняли страх и тревога.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки собрали у себя на страницах Дмитрий Аннопольский и Александр Осташко

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