Новини однією строкою

● Грузия отказала Украине в передаче экс-президента Михаила Саакашвили для лечения. Грузия исключает какие-либо консультации с Украиной по теме Саакашвили. Об этом заявил глава правящей партии страны Ираклий Кобахидзе.

● Италия заморозила активы российских олигархов на $2,5 млрд. В него входят банковские счета, виллы, яхты, автомобили, а также финансовые активы стоимостью около 330 миллионов евро, связанные с 80 людьми. Причиной стали санкции ЕС против россии.

● Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что на саммите НАТО в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют.

● Канцлер Шольц и Президент Байден договорились поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Во время телефонного разговора они обсудили войну в Украине, а также подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе на следующей неделе, сообщает пресс-служба правительства ФРГ

● Доходы бюджета РФ от нефти и газа:

6 месяцев 2022 - 6,4 трлн. рублей,

6 месяцев 2023 - 3,4 трлн. рублей.

● Россия потеряла половину боеспособности за время войны в Украине, заявил начальник британского штаба обороны Энтони Радакин. По его словам, за год Россия применила 10 млн снарядов при способности произвести 1 млн и потеряла 2500 танков, хотя выпускать может 200 в год.

● Німецькі компанії заплатили до російського бюджету найбільше податків серед країн ЄС – Bild. У 2022 році німецькі компанії заплатили у вигляді податків до бюджету рф 402 мільйони доларів. Це рекордна сума серед усіх країн ЄС. З росії пішли багато великих компаній, зокрема Siemens, Daimler і Wella. Однак такі гіганти, як Metro, Bayer, BMW, Knauf Gips та інші продовжують заробляти в рф і, відповідно, сплачують податки рф. Частина з німецьких компаній, що залишилися, скористалися відходом із рф конкурентів і навіть збільшили свій оборот.

● НАТО має у прискореному порядку прийняти Україну до свого складу, а до вступу — надіслати в країну експедиційний корпус, — оглядач британської газети Times Роджер Бойєс.

● "Ця війна в Європі ведеться переважно за допомогою техніки, зброї та розвідданих від США, чиї найактивніші союзники — Великобританія, що пішла з ЄС, і Польща — одна з передовиків команди новобранців Євросоюзу. Це підказує, яким чином НАТО потрібно змінитися, сплести воєдино трансатлантичний процес прийняття рішень, почати колективно визначати нові загрози з боку путінської росії, побудувати більш інтегрований військово-промисловий комплекс і оволодіти майстерністю формування коаліцій з воюючими партнерами, які цього бажають", — зазначив Бойєс.

● Румунія вимагає від Німеччини розмістити на її території війська на постійній основі — Politico. Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку напередодні закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца продовжити зміцнення східного флангу НАТО, надіславши німецькі війська адже досі про плани відправити війська до Румунії не повідомлялось. В той же час, німецький канцлер, на відміну від свого колеги, зазначив, що "великий прорив" української армії не може статися так швидко, як того бажають деякі партнери. Війська НАТО вже розміщені в Румунії, яка має безпосередній кордон з Україною. США заявили, що залишать своїх солдатів в країні принаймні до цієї осені.

● Российские «кукурузники» скоро не смогут летать из-за нехватки импортных запчастей, сообщил гендиректор Московского авиационно-ремонтного завода (МАРЗ) Павел Ненастьев. По его словам, России необходимо наладить производство около 60 видов комплектующих для Ан-2. Если не принять меры, у ремонтных предприятий «может просто-напросто прекратиться возможность оказывать сервисные услуги», что грозит остановкой парка самолётов Ан-2, пояснил Ненастьев.

● Ликвидные активы Фонда национального благосостояния РФ за год уменьшились на 46%, с $145 млрд до $78 млрд. Все остальное - фантики - @Segozavr

● Цена на газ в ЕС:

● В тимчасово окупованому Севастополі скасували захід «Морская неделя россии-2023». Там мав відбутися міжнародний морський бізнес-форум та Севастопольський військово-морський салон. «З міркувань безпеки» окупаційна влада вирішила скасувати захід.

● Спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей під час відвідин Києва у травні не повірив у те, що американські системи Patriot можуть збивати російські "Кинджали". Коли ж Україна запропонувала надати йому докази, Лі Хуей відмовився їх оглядати та покинув Київ, так цього й не зробивши.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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