Новини однією строкою

● США тайно передали Украине ракеты ATACMS дальностью около 160 км. Именно ими ночью нанесли «самый серьезный» удар по аэродрому в Бердянске. Пентагон несколько дней назад тайно отправил в Украине небольшое количество дальнобойных баллистических ракет ATACMS, пишет Тhe Wall Street Journal со ссылкой на источники.

● Верховная Рада приняла закон о пожизненном финмониторинге политически значимых лиц, - депутат Железняк. За соответствующее решение проголосовали 276 депутатов.

● Орбан зустрівся з Путіним і заявив, що хоче дружити з РФ. Прем'єр-міністр Угорщини Орбан під час зустрічі з диктатором в китайському Пекіні заявив, що Угорщина "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається зберегти двосторонні контакти". Путін у відповідь висловив задоволення тим, що "відносини з багатьма європейськими країнами зберігаються та розвиваються".

● Евросоюз не намерен сокращать поддержку Молдовы и Украины несмотря на кризис на Ближнем Востоке - Министр МИД Германии Анналена Бербок.

● Литва ремонтуватиме танки Leopard, пошкоджені під час боїв в Україні.

● "Президент Байден знову чітко дасть зрозуміти, що Ізраїль має право та зобов'язаний захищати свій народ від ХАМАСу та інших терористів і запобігати нападам у майбутньому", — держсекретар США Ентоні Блінкен.

● Япония поможет Украине разминировать освобожденные территории и восстанавливать агросектор.

● Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий Росгвардии иметь добровольческие формирования.Журнал Politico назвал Путина "неудачником года"

● Король Иордании Абдалла II, находящийся с визитом в Берлине, заявил на пресс-конференции, что его королевство и Египет не примут палестинских беженцев. "Прием палестинских беженцев это та черта, которую мы не перейдем", - сообщил он.

● Наземная операция Израиля начнётся после визита президента США Джо Байдена в страну, сообщает Der Spiegel. По информации издания, практически исключено, что Израиль во время визита Байдена начнёт развёртывание войск. Пока просматривается решение о полной зачистке северной его части с возможной передачей ее под управление администрации Аббаса. Причем Аббас уже весьма недвусмысленно заявил права на весь сектор.

● Канцлер Германии Шольц «прямо предостерегает Хизбаллу и Иран от вмешательства в войну» (12 канал израильского ТВ). Шольц 17 октября прибудет в Израиль

● 59 компаний из 23 стран мира заключили соглашения о совместном производстве оружие для Украины, – Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Еще несколько дней назад было 38 компаний.

● Сухопутні сили Молдови отримали чергову партію бронетранспортерів Piranha IIIH від Німеччини. Передача нових машин відбувається на фоні модернізації сухопутного компонента країни.

● В Египте в ответ на давление со стороны Запада с целью принять у себя миллион беженцев из сектора Газа пригрозили отправить их в страны ЕС, пишет Financial Times.

● Binance заморозила более 100 учетных записей, связанных с ХАМАС. Израильские власти также запросили информацию о 200 дополнительных крипто-счетах и конфисковали криптовалюту на миллионы долларов.

● SEC планирует усилить контроль над криптобизнесом в 2024 году. В число приоритетов регулятора войдёт контроль за инвестиционными и клиринговыми компаниями, брокерами и прочими финансовыми организациями.

● Госдума РФ начинает процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), - сообщил Володин.

● Палата представителей США разработает законопроект об использовании американской армии в Израиле на случай, если военный конфликт с палестинской группировкой ХАМАС разрастется до более масштабной войны с Ираном, заявил глава комитета Палаты представителей Майкл Маккол.

● CША и Венесуэла согласовали сделку, по которой США ослабляют нефтяные санкции, а Венесуэла проводит выборы под международным наблюдением. Важное решение для нефтяного рынка.

● Израильские власти закрыли с 7 октября более 100 счетов крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance с целью прекращения финансирования радикального палестинского движения ХАМАС.

● Компанія Raytheon розробляє новий тип компактних двигунів для ракет. Компанія Raytheon розробляє демонстратор серійного варіанта обертово детонаційного двигуна, для використання у майбутніх системах озброєння та ракетах повітря-повітря.

● Малайзія виділила фінансування для будівництва кораблів прибережної зони. Фінансовий пакет розміром 507 мільйонів доларів США був направлений на будівництво додаткової кількості кораблів прибережної зони проєкту Keris.

● Индия недовольна, что ей приходится платить за российскую нефть юанями, — Reuters. По данным агентства, страна уже задерживает оплату как минимум по семи партиям грузов. В прошлом году Индия запустила механизм международных торговых расчётов в рупиях. Однако российские экспортёры испытывали трудности с выводом выручки в рупиях, которую можно было конвертировать только в Индии и с разрешения регуляторов.

● После перехода российских типографий на отечественную мелованную бумагу издатели книг и журналов начали сокращать и частично отменять заказы, говорят участники рынка. В типографиях тенденцию связывают с тем, что клиенты недовольны качеством отечественной бумаги.

● Apple разрешила в России покупки в обход AppStore. Такое письмо получили российские разработчики. В нём говорится о возможности оставлять ссылки на сторонние платёжные системы для покупок в AppStore. При этом ссылки обязательно должны показываться только на территории России, а комиссия Apple для таких способов оплаты составит 27%.

● Болгария имеет право ввести налог на импорт и транзит российского природного газа, и этот вид топлива не должен пользоваться "особым режимом", считает премьер-министр страны Николай Деньков. На прошлой неделе Болгария ввела налог на российский газ с немедленным вступлением в силу.

● Британское государственное новостное агентство BBC отстранило от эфира шестерых репортеров на Ближнем Востоке и начала расследование их публикаций в социальных сетях в поддержку действий ХАМАСа против Израиля.

● Танкеры отказываются идти в Персидский залив из-за рисков войны. У Ирана начинаются проблемы с продажей и отгрузкой нефти.

● Павел Дуров начал блокировать каналы ХАМАСа.

● Министр гражданской обороны Швеции заявил, что получил информацию о повреждении телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Швецией — СМИ

● Судимым за особо тяжкие преступления разрешат работать учителями в школах в России — проект подготовлен в Госдуме

● «Мы должны о призыву президента удвоить население России в ближайшие 50 лет» (???)

● Сотрудница управляющей компании в Подмосковье сбила и переехала протестующую женщину.

● Губернатор Магадана теперь будет спрашивать у журналистов "чей Крым?", и просить спеть гимн России.

● В Брянске отменили джазовый концерт из-за песен на английском языке.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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