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Новини однією строкою

Новини однією строкою

● Первоапрельских шуток сегодня не будет, не на часі.

● В Европе подешевел газ. В годовом выражении падение составило 38%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures. Средняя стоимость газа в декабре составляла $408 за тыс кубов. В январе показатель обвалился до $337. Падение в феврале ускорилось до $288 долларов.

● Себастьен Лекорню министр обороны Франции: Франция в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине сотни единиц бронетехники и ЗУР Aster 30 к системам ПВО.

● Французы: " ...у нас более чем достаточно ядерных зарядов чтоб не приходилось выбирать Москва или Питер".

● Банки Армении в ночь на 30 марта прекратили обслуживание российских карт «Мир».

Новини однією строкою

● "Я хочу сказать российским и беларуским спортсменам, что в Париже на Олимпиад им не рады, а украинским спортсменам и всему украинскому народу - что мы их очень сильно поддерживаем", - цитирует мэра Парижа Идальго AFP.

● Берегова охорона Канади отримає криголами нового покоління. Для цього уряд країни виділив кошти на проєктування нових спеціалізованих суден.

● путин постановил призвать в армию еще 150 тысяч человек.

● россия обогнала Японию в целом, - путин.

● Активное расходование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на затыкание бюджетных дыр и поддержку экономики привели к тому, что ФНБ перестал быть самой большой «заначкой» в россии. Это звание теперь принадлежит частной компании, «Сургутнефтегазу». За 2023 г. «кубышка» пополнилась на 1,4 трлн руб.: ее размер вырос с 4,29 до 5,68 трлн руб., подсчитал «Интерфакс». Существует мнение, что Сургутнефтегаз принадлежит лично путину.

● Компания осуществила 12-й повторный запуск одной и той же ступени ракеты Falcon 9 — ранее никому не удавалось достичь подобного. После отделения второй ступени первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю.

● Фьючерсы на какао и акции Nvidia были самыми выгодными инвестициями на мировом рынке с начала года (по итогам первого квартала).

● Папа Римский Франциск в речи по случаю католической Пасхи призвал к обмену заключенными между россией и Украиной по формуле «всех на всех»

● Генпрокурор рф Краснов заявил, что прокуратура фиксирует рост жалоб на отказ в денежных выплатах раненным участникам войны в Украине

● Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен не исключила отправку западных войск на Украину в будущем, но заявила, что на данный момент такой необходимости нет

● Король Великобритании Чарльз ІІІ подписал указ об отмене 100-летнего запрета британской армии на ношение бороды — Еxpress. Такое решение было принято после опроса среди военнослужащих и резервистов. Подавляющее большинство считает, что солдаты без проблем могут носить бороды.

● Франция в рамках нового пакета военной помощи Украине передаст Киеву сотни старых, но «все еще функциональных» бронемашин, сообщил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

● Спецслужбы Турции задержали 51 человека по подозрению в связях с группировкой «Исламское государство», сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

● Пломбииир! В россии предложили выпускать водку для «нищих», чтобы побороть нелегальную продажу алкоголя (не первый раз, кстати). С такой инициативой выступил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, «социальную» водку необходимо продавать по 100 рублей. (Не фейк, пруф https://news.ru/economics/v-rossii-predlozhili-prodavat-specialnuyu-vodku-dlya-nishih/)

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новости портала «Весь Харьков»

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