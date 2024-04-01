Новини однією строкою

● Первоапрельских шуток сегодня не будет, не на часі.

● В Европе подешевел газ. В годовом выражении падение составило 38%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures. Средняя стоимость газа в декабре составляла $408 за тыс кубов. В январе показатель обвалился до $337. Падение в феврале ускорилось до $288 долларов.

● Себастьен Лекорню министр обороны Франции: Франция в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине сотни единиц бронетехники и ЗУР Aster 30 к системам ПВО.

● Французы: " ...у нас более чем достаточно ядерных зарядов чтоб не приходилось выбирать Москва или Питер".

● Банки Армении в ночь на 30 марта прекратили обслуживание российских карт «Мир».

● "Я хочу сказать российским и беларуским спортсменам, что в Париже на Олимпиад им не рады, а украинским спортсменам и всему украинскому народу - что мы их очень сильно поддерживаем", - цитирует мэра Парижа Идальго AFP.

● Берегова охорона Канади отримає криголами нового покоління. Для цього уряд країни виділив кошти на проєктування нових спеціалізованих суден.

● путин постановил призвать в армию еще 150 тысяч человек.

● россия обогнала Японию в целом, - путин.

● Активное расходование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на затыкание бюджетных дыр и поддержку экономики привели к тому, что ФНБ перестал быть самой большой «заначкой» в россии. Это звание теперь принадлежит частной компании, «Сургутнефтегазу». За 2023 г. «кубышка» пополнилась на 1,4 трлн руб.: ее размер вырос с 4,29 до 5,68 трлн руб., подсчитал «Интерфакс». Существует мнение, что Сургутнефтегаз принадлежит лично путину.

● Компания осуществила 12-й повторный запуск одной и той же ступени ракеты Falcon 9 — ранее никому не удавалось достичь подобного. После отделения второй ступени первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю.

● Фьючерсы на какао и акции Nvidia были самыми выгодными инвестициями на мировом рынке с начала года (по итогам первого квартала).

● Папа Римский Франциск в речи по случаю католической Пасхи призвал к обмену заключенными между россией и Украиной по формуле «всех на всех»

● Генпрокурор рф Краснов заявил, что прокуратура фиксирует рост жалоб на отказ в денежных выплатах раненным участникам войны в Украине

● Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен не исключила отправку западных войск на Украину в будущем, но заявила, что на данный момент такой необходимости нет

● Король Великобритании Чарльз ІІІ подписал указ об отмене 100-летнего запрета британской армии на ношение бороды — Еxpress. Такое решение было принято после опроса среди военнослужащих и резервистов. Подавляющее большинство считает, что солдаты без проблем могут носить бороды.

● Франция в рамках нового пакета военной помощи Украине передаст Киеву сотни старых, но «все еще функциональных» бронемашин, сообщил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

● Спецслужбы Турции задержали 51 человека по подозрению в связях с группировкой «Исламское государство», сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

● Пломбииир! В россии предложили выпускать водку для «нищих», чтобы побороть нелегальную продажу алкоголя (не первый раз, кстати). С такой инициативой выступил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, «социальную» водку необходимо продавать по 100 рублей. (Не фейк, пруф https://news.ru/economics/v-rossii-predlozhili-prodavat-specialnuyu-vodku-dlya-nishih/)

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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