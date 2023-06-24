Брехня: збудники холери, які виявляють в Одеській області, повʼязані з біолабораторіями США. Про це заявила віцеспікерка держдуми ярова.

Правда: на території України немає лабораторій США із розробки біологічної зброї, а здоровʼю українців щодня загрожує саме росія. Зокрема, підривом Каховської ГЕС, який спричинив справжню екологічну катастрофу.

Внаслідок теракту споживати та використовувати неочищену воду з акваторії Дніпра та інших водойм на постраждалих внаслідок теракту на Каховській ГЕС територіях Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей дійсно не можна.

Але винні у цьому лише росіяни, а не міфічні «біолабораторії», якими пропагандисти регулярно лякають глядачів росТБ.

Джерело: https://t.me/spravdi/30678

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