Новини однією строкою

● Румыния намерена стать основным производителем боеприпасов для танков Abrams, — министр экономики страны Раду Опря..

● Финляндия, Норвегия и страны Балтии намерены создать ”стену дронов” на границе с россией и Беларусью.

● Получено подтверждение перевода малых ракетных кораблей класса "Каракурт" из Черного моря в Каспийское, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра". Так, один из МРК обнаружен в Махачкале, другой - в Каспийске.

● Илон Маск: Точно. SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с российскими средствами создания помех. Это сложная проблема. Им удалось отключить все системы связи, кроме Starlink.

● Йенс Столтенберг: «Это агрессивная война россии против Украины. Украина имеет право защищаться. И это включает удары по целям на территории россии".

● Крупнейший китайский производитель камер видеонаблюдения тайно сбежал из россии. Компания Hikvision закрыла российский сайт, удалила группу в VK и перестала отвечать на звонки. Для рынка это стало полной неожиданностью, рассказали источники CNews.Центробанк признал провал попыток привлечь юани в россию.

● рф. В 2023 году розничный рынок стройматериалов и товаров для дома продолжил снижаться. За год его объём сократился на 10,1%.

● Китай вошел в долгосрочную стагнацию выхода из которой в его нынешней политической парадигме не просматривается

● россия и нефтяные страны исламского мира входят в период экономического кризиса связанного с переходом мирового автопарка на электродвигатель

● Франция дополнительно изготовит для Украины 100 ББМ Bastion.

● российским банкам закрыли больше половины счетов в долларах и евро по всему миру.

● Пашинян отказался ехать на саммит лидеров СНГ.

● В Румынии задержали предполагаемого российского шпиона. Гражданин Румынии, как сообщает прокуратура страны, шпионил за военными объектами в городе Тулча на границе с Украиной с 2022 года.

● В Китае в прошлом месяце было зафиксировано крупнейшее в истории банковское снятие средств, так называемый bank run, чуть менее 4 триллионов юаней.

● Под Санкт-Петербургом остановили завод по сборке китайских машин.

● Госсекретарь США Блинкен попросил Байдена снять ограничения на использование американского оружия, которое есть в Украине - NYT.

● Украина получила четвертую систему IRIS-T от Германии, - Der Spiegel.

● Литва готова ввести війська в Україну для навчання наших військових та для спрощення логістики. Про це заявив міністр іноземних справ Ґабріелюс Ландсберґіс.

● Германия готовит к поставке Украине три реактивные системы залпового огня HIMARS — заявление кабмина.

● Італія удосконалює зенітні ракети CAMM-ER, щоб використовувати їх із наземних пускових установок.

● россия примет контрмеры в случае отмены в Японии девятой статьи конституции, предполагающей отказ от вооруженных сил, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева.

● Китай и Бразилия предложили провести альтернативную мирную конференцию по Украине.

● В россии резко выросло число уголовных дел против врачей.

● В Петербурге все стабильно: там человеческая голова без туловища постучалась в окна жителей Фрунзенского района. 48-летний политолог и кандидат наук решил свести счёты с жизнью. Мужчина привязал верёвку в подъезде, надел на шею и с разбега спрыгнул. Однако шея не выдержала нагрузки, и тело оторвалось, упав вниз. Местные жители увидели висящую за окном голову, а туловище отдельно лежало на козырьке под окнами дома.

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