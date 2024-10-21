● США планируют до Рождества перевести Украине 20 миллиардов долларов в счет прибыли, полученной от замороженных активов путинского общака.

● Германия думает идти по пути, который уже проложила Дания, и теперь всерьёз рассматривает прямые инвестиции в украинский ВПК. Это не просто поддержка, это фактически новый уровень сотрудничества. Если раньше Европа осторожничала, то сейчас речь идёт о вложениях в военную индустрию Украины.

● Председатель постоянного комитета по разведке Конгресса США Майкл Тернер созывает немедленное совещание комитета и называет ситуацию с корейскими военными на стороне рф «экстремальной эскалацией», которая требует немедленного ответа от США и союзников по Альянсу.

● Німеччина і Норвегія пропонують створити п’ять центрів для моніторингу підводної обстановки для захисту важливої підводної інфраструктури НАТО.

● США решили не наказывать Китай и ОАЭ за импорт иранской нефти. Вопреки недавно принятым санкциям против нефтяной отрасли Ирана, у США нет желания вводить ограничения против китайских покупателей топлива и эмиратских посредников, пишет Bloomberg. Речь идет о масштабных санкциях, которые США ввели 11 октября против нефтяной отрасли Ирана в ответ на ракетный обстрел Израиля. Документ фактически позволяет вводить ограничения против почти любого лица, связанного с иранской нефтью.

● "Большая семерка" поддержала Киев на пути в ЕС и НАТО. "Мы подчеркиваем наше намерение продолжать оказывать помощь Украине, включая военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективах", - говорится, кроме того, в заявлении по итогам встречи министров обороны стран G7 в Неаполе.

● Конгресс США требует ужесточить санкции против нефтяной промышленности рф, пишет Financial Times. По данным издания, это требование последовало после расширения присутствия крупнейшей американской нефтесервисной компании SLB (ранее Schlumberger) в россии. Более 50 членов конгресса также попросили Минфин и Госдепартамент объяснить, санкционировали ли они импорт оборудования SLB в россию на сумму $17,5 млн с августа по декабрь 2023 года.

● Си Цзиньпин приказал привести силы флота и ракетные войска в полную боевую готовность.

2022: Медведев рассказал, как россия воюет со всем НАТО

2023: Военные эксперты: россия успешно воюет против всего блока НАТО

2024: Вступление Украины в НАТО неизбежно вовлечёт альянс в конфликт с россией

● Кипрские банки отказались от половины российских клиентов из-за санкций.

● США готові запросити Україну до НАТО – Le Monde. У п'ятницю Байден зустрівся з лідерами Німеччини, Великої Британії та Франції. Проти вступу України до НАТО США з Німеччиною більше не заперечують. Якщо на виборах у США переможе Камала Харріс, Байден зможе розпочати роботу над запрошенням України до Альянсу.

● Франция пообещала поставить Украине истребители Mirage 2000 в начале 2025 года.

● Канада надасть Україні пакет військової допомоги на суму 64,8 млн канадських доларів. У пакет входять, зокрема, стрілецька зброя та боєприпаси.

● General Atomics вдосконалює свій підкаліберний далекобійний керований плануючий артилерійський боєприпас – Long-range maneuvering projectile (LRMP)

● Армія США тестує 2 вантажних дрони для роботи в парі з морськими безпілотниками в рамках проєкту Project Convergence 2025.

● Китайська DJI подала до суду на Пентагон через внесення до «чорного списку» компаній, що загрожують нацбезпеці США. У своєму позові компанія DJI стверджує, що втратила численні бізнес-угоди

● Нетаньяху погрожує Ірану після атаки на його резиденцію. Посольство Ирана в ООН отрицает ответственность за покушение на премьера Израиля Нетаниягу, заявляя, что за этим стоит Хизбалла, - заявил глава МИД Израиля Кац.

● Большинство армян поддерживают мир с Азербайджаном, опровергая обвинения в реваншизме. 56% одобряют мирное соглашение несмотря на прошлые конфликты, показывая зрелость в политическом мышлении.

● По мнению 29% американцев, в россии сейчас коммунизм, а 38% говорят, что диктатура.

5% – демократия,

4% – фашизм,

4% – монархия (половина из них говорят, что конституционная, вторая половина – что абсолютная),

2% – теократия.

● NASA. российский сегмент МКС, модуль "Звезда", разваливается. Он представляет опасность для всей МКС, т.к. множество трещин в нём, вызванных плохим качеством сборки и сварки модуля, приводят к потерям воздуха до 1 кг. в сутки. Шлюз к модулю временно заблокирован.

● В россии возродят сталинские спортивные парады.

● В госдуре предложили «импортозаместить» Хэллоуин. Депутат ЛДПР Борис Чернышов предложил переименовать праздник в «Ночь таинственных историй».

● Вчера погиб один из самых осведомленных о кремлевской кухне деятелей гос безопасности в россии генерал-полковник Константин Ромодановский. Ему было 67 лет. Информированные телеграм-каналы, сообщили, что Ромодановский упал с лестницы собственного дома и сломал шею.

● В москве выпал из окна бывший вице-президент по корпоративному менеджменту компании «ЮКОС ЭП» Михаил Рогачев.

● Рэпер ТрикоПюшон был зарезан собственной женой в Челябинске. Жена перерезала горло рэперу дома во время пьяной ссоры. Примечательно, что ТрикоПюшон дружил и сотрудничал с погибшим рэпером Энди Картрайтом — супруга того вколола ему смертельную дозу препарата от диабета, а после смерти расчленила тело.

● Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении мужчин, избивших 87-летнего пенсионера в автобусе за то, что он назвал вагнеров убийцами.

● Экс-мэр Владивостока Пушкарёв, получивший 15 лет за коррупцию, уйдёт на фронт.

● Четыре бойца «Ахмата», сдавшихся в плен под Курском, вернулись домой по обмену «95 на 95», хотя ранее Алаудинов публично отказался менять пленных чеченцев, выяснили журналисты. Он говорил, что такие соплеменники «не заслуживают жизни» и должны убить себя.

● Электроника в рф подорожает к Новому году на 10-15%, - пишут «Известия». Среди причин — рост котировок валют и общемировое повышение стоимости на комплектующие для электроники, а также отказ ряда иностранных банков от проведения платежей из россии и усложнение логистических цепочек.

● Сторонники движения «чайлдфри» являются сатанистами, идущими против Божиего замысла, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он пояснил, что Бог «ничего не перепутал» создавая мужчину мужчиной, а женщину женщиной, и призвал «рожать как можно больше детей».

● Не пломбир, но все же... Пермский край стал лидером по экспорту мухоморов в США и Азию.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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