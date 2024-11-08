● Адміністрація Байдена планує терміново відправити останні понад 6 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні до інавгурації нового президента.

● Трамп сообщил, что депортирует всех, кто в США поддерживает ХАМАС и Хезболлу и выступает против военных операций Израиля.

● Команда Трампа розглядає сценарій завершення війни в Україні через його заморожування та припинення вступу країни до НАТО щонайменше на 20 років - WSJ.

● Инсайдеры Politico утверждают, что у Трампа есть длинный список с именами людей, которым он планирует отомстить после своего переизбрания. В "черном списке" Джо Байден и члены его семьи, особенно Хантер, Камала Харрис, Нэнси Пелоси, Барак Обама, Хиллари Клинтон, бывший глава Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли, бывший директор ФБР Джеймс Коми, а также прокуроры и судьи, причастные к уголовным делам против Трампа.У Німеччині вирішили поновити військовий облік.

● WSJ: Трамп может предложить Украине отказаться от вступления в НАТО на 20 лет и заморозить войну по линии фронта.

● Велика Британія оголосила про введення найбільшого пакета нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу. Таким чином Лондон посилив обмеження на постачання критично важливого обладнання, необхідного кремлю для ведення війни в Україні.

● Канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера и заявил о распаде правящей коалиции Германии — Spiegel.

● Фондовый рынок США вырос на +$1,28 трлн. Рынок криптовалют вырос на +$200 млрд.Биткойн торгуется у максимумов.

● Трамп победил на выборах благодаря поддержке белых мужчин без высшего образования — The Washington Post.

● «Fuck» — с таким заголовком вышла статья немецкой Die Zeit о победе Трампа на выборах президента США.

● За даними Мінсоцполітики, в Україні майже 160 000 людей отримають спецпенсії, з них силовий блок та правоохоронці – майже 77 000

● Министерство обороны Израиля заключило крупную сделку на покупку истребителей. Речь идет о приобретении 25 боевых самолетов F-15 на сумму около 5,2 миллиарда долларов. Сделка также включает опцион на покупку дополнительных 25 самолетов в будущем. Поставки истребителей F-15 начнутся в 2031 году. Темп поставок составит 4-6 самолетов в год.

● У Литві полегшать умови закупівлі зброї для України

● "США пора положить конец кризису в Украине" — вице-председатель комитета Сената по делам разведки Марко Рубио в интервью NBC.

● Испания заказала 25 истребителей Eurofighter Typhoon для своих ВВС.

● Американский производитель оружия SIG-Sauer планирует запустить в Индии полный цикл производства автоматических штурмовых винтовок. Выпуск начнется к 2025 г. в партнерстве с индийской компанией Nibe Group, - The Economic Times.

● В США с 18 века страной правили 46 президентов. За более чем 200 лет против них было выдвинуто 91 уголовное дело. Обвинения распределились следующим образом:

● Мосбиржа объяснила перенос старта торгов на фондовом рынке ошибкой в работе торгово-клиринговой системы. Время начала торгов не называется. Источники сообщают о серьезном техническом сбое в системах Мосбиржи. Говорят про хакерскую атаку и удаление данных с серверов. Сейчас поднимают резервную копию. Время начала торгов на фондовом рынке пока не называется.

● Чайлдфри – это элемент либерального фашизма. А россия, и, в частности, депутаты госдуры, стоят на защите всего мира от этой идеологии. Обратите внимание: Вассерман произвёл на свет 0 детей. Мизулина произвела на свет 0 детей. Аморальные сверхрассчётливые приспособленцы озаботились самыми серьёзными проблемами россиян.

● «С фамилией вам не очень повезло – нигде громко не называйте», - так Матвиенко отреагировала на ФИО первого замминистра здравоохранения, которого зовут Владимир, а фамилия – Зеленский. Знаете, что самое смешное? Новый зять путина носит такую же.

● Пропаганда начала убеждать россиян, что северокорейских солдат нет в Курской области. По крайней мере с такими тезисами массово выступают боты в соцсетях. Они ссылаются на то, что факт присутствия войск КНДР в Курской области не доказан, а украинцы просто перепутали якутов с северокорейцами. «Их там нет», - новый сезон 2024 года от Рождества Христова, который не был против смертной казни.

● Завод китайской TPV Technology в россии прекратил производство телевизоров Philips, Sony, Sharp и других брендов, рассказал «Коммерсанту» источник среди производителей электроники. По его словам, причиной стало давление на китайскую компанию со стороны США и ЕС.

● В россии на 40% выросло число работающих подростков.

● Захарова заявила, что развал правящей коалиции в Германии показал, что современная политическая система ФРГ стала "классической банановой республикой"

● Крупнейший производитель индейки в россии сократит производство и поставки в магазины.

● Беременные женщины остались без важного препарата в российских регионах.

● В правительстве констатировали неспособность россии выращивать овощи без иностранных семян.россиян с ВНЖ «недружественных» стран начали вызывать в ФСБ.

● москвич получил 13 лет колонии за донат в 50 евро в пользу ВСУ.

● Врачей в Магаданской области заставили скинуться на ремонт МРТ — аппарат сломался, а министр здравоохранения заявил, что его использовали «без причины». Александр Витько отметил, что врачи могли бы обходиться КТ, но часто назначали МРТ «без объективных показаний». Теперь расходы на ремонт должны покрыть сами медики.

● На авиазаводе в Уфе массовое отравление работников, 14 человек госпитализированы

● В октябре объем выданных автокредитов в рф упал на 32% по сравнению с сентябрем, вернувшись к показателям 2023 года — ₽168 млрд на фоне резкого повышения ставки ЦБ, введения надбавок к коэффициентам риска и утиль сбора, - Коммерсант.

● За прошлую неделю россия сбросила на Украину 900 бомб, выпустила около 30 ракет и 500 шахедов. Тем временем на ТВ начали задаваться вопросом: сколько украинцев после этого поддерживают россию?

● Жизнь штурмовика на фронте очень часто варьируется от двух недель до месяца, затраты государства от 6 до 12 млн рублей.

● Пломбииир!!! Роскачество выявило кишечную палочку в красной икре восьми известных брендов.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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