Новости из США. Главное к концу недели, 26 ноября 2022

Эта неделя в США праздничная. В четверг и в пятницу выходные дни. Страна отмечает свой самый любимый праздник – День Благодарения.

Поэтому значимых политических новостей нет.

Сегодня в выпуске:

• Почти окончательные итоги выборов в Палату Представителей.

• Проблемы военно-промышленного комплекса стран НАТО

• Влияние санкций на экономику империи зла.

* Остается до сих пор неизвестным итог выборов в Палату Представителей по 13-м округу в Калифорнии. Как сообщает избирательная комиссия, после обработки 96% бюллетеней республиканский кандидат впереди демократического всего на 593 голоса, или 0.3%. Объявить победителя, очевидно, будет возможно только, когда будут посчитаны и пересчитаны все голоса.

Во всех остальных округах итог выборов известен. У республиканцев будет 221 место в Палате Представителей Конгресса 118-го созыва, у демократов – 213. Для контроля над Палатой нужно 218 мест. Итог выборов в 13-м калифорнийском округе эту общую картину в любом случае не изменит – большинство в Палате будет у республиканцев.

* В газете Нью-Йорк Таймс в субботу опубликована статья Стивена Эрлангера и Лары Джейкс «США и НАТО пытаются вооружить Украину и пополнить свои собственные арсеналы». В статье говорится о проблеме, с которой столкнулись страны НАТО – нехватка ряда видов оружия и боеприпасов.

Самая большая война в Европе со времен Второй мировой, интенсивность боев, необходимость и помогать Украине, и поддерживать собственные арсеналы на нормативном уровне поставили перед всеми странами НАТО, прежде всего перед самыми большими и промышленно развитыми из них серьезную проблему нехватки ряда видов оружия и боеприпасов.

Страны НАТО уже передали Украине оружия, боеприпасов и военного оборудования более, чем на $40 миллиардов.

Что означает нормативный уровень вооружений в стране?

Например, Франция передала Украине 18 самоходных 155-мм гаубиц «Цезарь». Это количество составляет 20% от французской 155-мм артиллерии. Опускаться ниже остающегося количества не разрешает норматив министерства обороны.

Другой пример. США поставили Украине более 900 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов. В течение прошедшего лета артиллерия ВСУ расходовала от 6 до 7 тысяч снарядов в день. Американская военная промышленность до настоящего времени была способна производить 15 тысяч таких снарядов в месяц.

И так далее. Таких примеров много. Поэтому сейчас США и другие страны НАТО, обладающие военной промышленностью, значительно увеличивают количество заказов на те виды вооружений и боеприпасов, которые нужны Украине и которые нужно произвести, чтобы пополнить запасы на собственных базах, не опуская их ниже допустимого уровня. Военной промышленности придется перестраиваться и увеличивать производство. Это задача, не решаемая мгновенно. Например, чтобы восстановить запас 155-мм снарядов на базах хранения в США, продолжая оказывать помощь Украине, потребуется 4-5 лет.

Военной промышленности стран НАТО придется расширять производство, создавать новые рабочие места, восстанавливать ранее остановленные производственные линии, и работать больше, чем в одну смену. Новое время требует новых решений. А парламентам стран НАТО, в первую очередь тем из них, у кого есть развитая военная промышленность, придется выделять больше бюджетных денег на закупки вооружений.

* Как влияют санкции на российскую экономику?

Группа ученых Школы Менеджмента Йельского университета еще весной решила заняться изучением этого вопроса. Обновляя фактические данные, эта группа выпустила уже четвертую версию отчета о том, что происходит с российской экономикой.

Еще одна статья на ту же тему, где делается анализ и прогноз того, что происходит и будет происходить с российской экономикой, написана бывшим российским экономистом, а ныне профессором Чикагского университета Константином Сониным и опубликована 15 ноября в журнале Foreign Affairs – Международные отношения. Название статьи красноречивое – «Путь России к экономическому краху»

Вот некоторые данные и выводы.

- Экспорт ресурсов из России гораздо важнее для России, чем для стран, покупающих ее ресурсы. До войны Россия экспортировала примерно по 10% мирового экспорта газа, нефти и угля, 6% никеля, по 4% серебра и алюминия. Доходы от экспорта энергоресурсов составляли около 60% доходов российского бюджета.

- Сократив за год экспорт газа в ЕС более, чем в 2 раза (и продолжая его сокращать) в надежде (как считал путин) наказать Европу, Россия в основном наказала сама себя, поскольку, не продавая газ лишилась доходов. Более того, ее газовый монополист «газпром» оказался в плачевном положении и впервые после кризиса 1998 года вынужден был отказаться от выплат дивидендов. США сейчас поставляют значительно больше сжиженного газа в ЕС, чем поставляет туда газа Россия. Еще в июне поставки из США превысили поставки из России на миллиард кубометров в месяц. И поставки из США будут только наращиваться.

До войны Россия поставляла 83% своего идущего на экспорт газа в ЕС. Сейчас, после сокращения поставок более, чем в два раза, девать ей этот газ некуда. Надежда России на то, что этот газ перехватит Китай, очень призрачна. Строительство газопровода «сила сибири» очень далеко от завершения.

- Вступающий 5 декабря в ЕС в силу запрет на импорт из России нефти, перевозимой танкерами, ударит по российскому экспорту нефти. Еще больше ударит по нему, если страны ЕС и G7 придут к согласию относительно низкого потолка цен, по которому России будет де-факто разрешено продавать нефть, перевозимую танкерами (иначе танкерам будет, как минимум, отказано в страховании, и они не смогут заниматься перевозками). Да, Россия увеличила поставки нефти Китаю и Индии, продавая им нефть со скидкой $35 за баррель. Но Китай и Индия не смогут купить у России всю нефть, от которой с 5 декабря откажутся страны ЕС.

- Российский импорт упал, начиная с 24 февраля, более, чем в два раза. Поскольку Россия импортирует многие критически важные для себя товары, от которых полностью зависит ее промышленность, например, интегральные микросхемы, запрет на их продажу в Россию привел к тяжелым последствиям для российской экономики. Аналогично и с другими критически важными предметами импорта. Например, производство автомобилей и самолетов в России снизилось на 90%. Даже, чтобы выпускать автомобили «лада», нужны импортные комплектующие, которых теперь нет. О самолетах нечего и говорить. Запасы, которые были на российских складах, исчерпываются. Взять новые микросхемы и другие комплектующие, которые неспособна производить российская промышленность, негде.

К. Сонин считает, что есть явный индикатор того, что вопреки расхожему мнению, нет никакого массового потока товаров, экспорт которых в Россию запрещен, через компании-прокладки и посредников. Этот критерий – высокий курс российского рубля внутри России. А высокий он потому, что нет спроса на доллары и евро. Нет его потому, что на них нечего купить. И спроса нет не со стороны частных лиц, а именно со стороны бизнеса.

- В России падает производство и всех остальных видов основных товаров. Например, упало производство железнодорожных локомотивов – на 30%, стали и продукции из нее – на 27%, текстиля – на 25%, электроламп и одежды – на 20%. И так далее.

- Из России ушли более 1000 мировых компаний. Их инвестиции в российскую экономику и получаемый от них Россией доход превышал $600 миллиардов, примерно 5.5 миллионов российских граждан работали в этих компаниях.

- Реальная инфляция в России составляет 20% по отношению к прошлому году. Инфляция сейчас – мировое явление. Но в большинстве развитых стран она составляет 7.5% - 9%.

- Российские золотовалютные резервы за первые пять месяцев войны упали на $75 миллиардов. Еще $300 миллиардов заморожено на счетах российского центробанка в странах G7. При этом немалая часть из оставшихся примерно $275 миллиардов хранится в золоте в российских сейфах, а санкциями стран G7 России запрещено продавать золото банкам этих стран.

- Капитализация основных российских компаний за первые пять месяцев войны упала примерно на 50%, при этом капитализация «роснефти» и «газпрома» упала за последний год еще больше.

- Примерно в два раза снизилось с начала 2022 года кредитование российского малого и среднего бизнеса.

Как сказал в названии своей статьи профессор Сонин, все это и есть «Путь России к экономическому краху».

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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