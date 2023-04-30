Новости из США. Главное к концу недели, 29 апреля 2023

Сегодня в выпуске:

• Краткий обзор последних событий.

• И снова о президентских выборах в США 2024 года и их значении для всего мира.

* Сначала кратко о новостях пятницы и субботы.

- В пятницу в центре внимания главных американских новостных каналов CNN и MSNBC была варварская ракетная атака империи зла на мирные украинские города. Корреспонденты обоих каналов в Украине вели в течение дня репортажи из Умани, с места очередного чудовищного преступления, совершенного кремлевскими террористами.

- В пятницу поздно вечером в стране произошла очередная трагедия – пять человек были расстреляны в техасском городке Кливленд за то, что сделали соседу замечание, который поздно вечером развлекался тем, что стрелял во дворе своего дома. Соседи попросили его перестать стрелять, поскольку шум не дает спать их грудному ребенку. В ответ стрелявший, 38-летний Франсиско Оропеза, ворвался к ним в дом и хладнокровно расстрелял четверых взрослых и восьмилетнего мальчика, после чего скрылся и продолжает находиться в бегах. Двое из погибших – молодые женщины, закрывшие собой от убийцы своих грудных детей.

- В пятницу губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что начиная с 2026 года в новых домах, которые строятся в штате, не будет газовых плит (только электрические) и будут только электрическое отопление и бойлеры. К 2029 году будет произведен полный переход штата на электроплиты, электрическое отопление и электрический нагрев воды.

- На уходящей неделе республиканцы в Палате Представителей большинством в один голос (они потеряли четыре голоса своих собственных депутатов) провели пропагандистский законопроект о повышении потолка государственного долга и об огромном снижении бюджетных расходов буквально по всем статьям бюджета, в том числе с отменой большинства бюджетных инвестиций в экономику, которые одобрил Конгресс предыдущего созыва по инициативе Байдена. Законопроект пропагандистский, поскольку у него не только нет никаких шансов стать законом, но он не может рассматриваться даже как какая-либо основа для дальнейшей работы с этим законопроектом. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер назвал законопроект мертворожденным – Сенат не будет его рассматривать. Президент Байден заявил, что если бы Конгресс принял подобный законопроект в целом, он наложил бы на него вето. Президент заявил также, что его позиция неизменна – Конгресс должен принять закон о безусловном повышении потолка государственного долга, как он делал это на протяжении двухсот лет, и это является обязанностью Конгресса.

Если до середины июня Конгресс не сможет принять такой закон, США грозит дефолт по суверенным долговым обязательствам, что приведет к тяжелому финансовому и экономическому кризису не только в США, но и во всем мире.

- В субботу вечером в Вашингтоне проходит традиционный корреспондентский ужин. Это старая, многолетняя традиция у журналистов, аккредитованных при Белом Доме – собираться в последнюю субботу апреля на ужин в честь свободы слова и свободы печати. На этом ужине вручают награды и премии журналистам за профессиональные достижения. Почетным гостем на ужине является президент, который обычно всегда выступает перед журналистами.

Во время президентства Трампа ужин проходил без участия президента. Трамп демонстративно бойкотировал это мероприятие, назначая на тот же вечер каждый год митинг своих сторонников в каком-нибудь провинциальном городке, где выступал и «разоблачал» «fake news» и называл журналистов «врагами народа».

Джо Байден выступил на ужине. Он говорил о том, что свобода слова и свобода печати являются главнейшими и самыми необходимыми свободами, о том, что он согласен со ответом Томаса Джефферсона на вопрос о том, что ему нравится больше – правительство без газет, или газеты без правительства, - Джефферсон предпочел бы второе первому. Байден уделил большую часть своего выступления американцам, захваченным в заложники за границей, прежде всего журналисту Эвану Гершковичу и Полу Внлану, захваченными в заложники путиным. На ужине присутствовала семья Гершковича. Президент также приветствовал находившуюся в зале баскетболистку Бритни Грайнер, освобожденную из российских застенков несколько месяцев назад. Джо Байден говорил о том, что борьба за душу Америки не окончена, что она продолжается и именно поэтому он будет переизбираться на второй срок. Президент поблагодарил журналистов за их работу и провозгласил тост, за то, чтобы свет победил тьму, и добро победило зло.

* Главным событием недели в США стало сделанное во вторник официальное заявление Джо Байдена и Камалы Харрис о том, что они будут баллотироваться на выборах 2024 года на второй срок. Это заявление было давно ожидаемым, но теперь оно сделано. И теперь уже вплоть до самых выборов, которые состоятся 5 ноября 2024 года, будет происходить обсуждение шансов Байдена на переизбрание и шансов республиканского кандидата, которым по состоянию на сегодняшний день с очень большой вероятностью будет Трамп, победить действующего президента.

Между тем, в сложившейся в стране и в мире ситуации выборы президента США в следующем году будут иметь еще большее значение, чем выборы 2020 года.

В сегодняшнем глобальном мире происходит борьба между двумя непримиримыми системами – миром либеральной демократии, свободы, прав человека и свободного предпринимательства с миром авторитаризма, попрания прав и свобод и полного пренебрежения к человеческой жизни.

Эта борьба является и борьбой будущего с прошлым. Потому что мир свободы, в котором у всех людей есть равные права и возможности самореализации – это мир будущего. А мир диктаторов, в котором все должно подчиняться их воле и желаниям, в котором они решают, кому быть патрицием, а кому рабом, кому жить, а кому нет – это мир прошлого.

В мире либеральной демократии обычно соперничают друг с другом либералы, стремящиеся к еще большим свободам, к еще большему расширению прав людей, к равноправию всех, и консерваторы, которым хотелось бы не менять ничего из того, что есть, двигаясь дальше путем извлечения максимума из существующего статус-кво, внося в него лишь незначительные изменения. Но при этом ни у либералов, ни у консерваторов (реальных консерваторов!) не бывает расхождений в их общей системе ценностей – и для тех, и для других свобода, равные права для всех, равенство всех перед законом – незыблемы. Не будем путать реальных консерваторов с реакционерами.

В мире авторитаризма и диктатуры у диктаторов и автократов нет соперников. Там правят реакционеры. Стремящиеся не к будущему, и не к тому, чтобы законсервировать настоящее. Стремящиеся в прошлое. В эпоху «великих империй», патрициев и рабов.

Но эта борьба происходит не только в мире в целом. Она происходит и в самих США. Так получилось, что до сих пор в Америке есть как минимум несколько десятков миллионов людей, которые хотели бы вернуться в далекое прошлое. Людей с реакционными взглядами. И так получилось, что одна из двух главных политических партий в США – республиканская партия, сегодня представляет в первую очередь интересы именно этих людей. И не случайно Трампа по последним опросам поддерживают от 49% до 55% республиканцев. И «бывшая консервативная партия», как назвал ее один мой ФБ-друг, стала партией по сути своей реакционной, опирающейся на сторонников ультраправых взглядов.

Потому и говорит Байден о том, что борьба за душу Америки не окончена. Далеко не окончена.

И предстоящие выборы снова, как и четыре года назад, будут борьбой за душу Америки, за ее судьбу, за судьбу мира, потому что очень многое в мире зависит от Америки.

- Вот что написал 25 апреля в газете Нью-Йорк Таймс ее колумнист, трижды лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман:

«Несколько недель назад один из самых известных французских интеллектуалов Бернар-Анри Леви дал интервью газете Нью-Йорк Таймс, посвященное его новому документальному фильму «Слава Украине». И он сказал нечто, что помогло мне понять, почему, приближаясь к своему 70-летию, я все еще хочу быть журналистом.

На вопрос, почему в возрасте 74 лет он прячется от ракетных обстрелов в Украине, чтобы иметь возможность донести до зрителя всю жестокость российского вторжения, Леви ответил: «В Украине у меня впервые возникло ощущение, что мир, который я знал, мир, в котором я вырос, мир, который я хочу оставить своим детям и внукам, может рухнуть».

И у меня точно такой же страх.

Именно поэтому мои колонки в последнее время очень жестко сфокусированы. Есть три вещи, которые абсолютно нельзя допустить. Нельзя допустить, чтобы Израиль превратился в автократию, подобную Венгрии Виктора Орбана; нельзя допустить, чтобы Украина перешла под власть Владимира путина; и нельзя допустить, чтобы Дональд Трамп снова занял Белый дом.

Если допустить, что произойдут все эти три события, мир, который я хочу оставить своим детям и внукам, может полностью разрушиться.

Израиль, единственная действующая плюралистическая демократия на Ближнем Востоке, опирающаяся на верховенство закона, хотя и несовершенного, будет потерян.

Европейский союз - Соединенные Штаты Европы, другой великий многонациональный центр свободных рынков, свободных людей и прав человека - окажется во власти путина.

А Соединенные Штаты Америки с мстительным Трампом в Белом доме, де-факто прощенным за его многочисленные атаки на наши демократические институты и посягательства на честность наших выборов, никогда не будут прежними. Трамп не будет ничем связан – и эта мысль совершенно леденит душу».

Отмечая очень большую роль, которая будет отводиться во время предвыборной кампании и второго срока Байдена вице-президенту Камале Харрис, Томас Фридман призывает президента и вице-президента к тому, чтобы Камалу Харрис строила во время предвыборной кампании мосты между администрацией и республиканцами провинциальной Америки, составляющими в ней большинство.

«И будьте настороже. Трамп не дурак. Если он станет кандидатом от республиканцев, я легко могу увидеть, как он попросит более умеренную женщину-республиканку, например, Никки Хейли, стать его напарником, зная, что ее присутствие в бюллетене может стать стимулом, который даст по крайней мере некоторым из тех республиканцев и независимых, которым Трамп не нравится, повод заткнуть нос и проголосовать за него еще раз.

Не заблуждайтесь, вице-президентство действительно будет иметь значение на выборах, которые действительно будут иметь значение. Потому что я не хочу, чтобы Байден выиграл эти выборы с результатом в 50.1%. Я хочу, чтобы эти выборы стали обвальным отказом от трампизма и политики разделения страны. Я хочу, чтобы это стало громким сигналом по всему миру – всем путиным, Нетаньяху и Орбанам - что среди американцев гораздо больше правых центристов и левых центристов, гораздо больше людей, готовых работать вместе ради общего блага, чем ненавистников и разделителей.

И это Америка, которую стоит передать нашим детям и внукам».

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Зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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