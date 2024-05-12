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В Україні з'явився електронний кабінет постраждалого: що це таке і хто може скористатися

В Україні зявився електронний кабінет постраждалого: що це таке і хто може скористатися

В Україні запрацював електронний кабінет постраждалого. Він призначений для співробітників Міністерства внутрішніх справ та його підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

МВС запустило електронний кабінет постраждалого. Ним можуть користуватися військовослужбовці Нацгвардії, прикордонники, поліцейські, ДСНСники, які мають статус постраждалих, а також члени їх родин.

Там вказані категорії українців можуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну, юридичну допомогу.

Для отримання послуг потрібно зареєструватися в Єдиному вікні для громадян. https://services.mvs.gov.ua/

У разі виникнення питань можна звернутися на гарячу лінію МВС за номером 1536. Вона працює з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00. Фахівці надають консультації щодо отримання психологічної, медичної та грошової допомоги, нарахування пільг, призначення пенсії тощо.

Джерело: rbc.ua

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