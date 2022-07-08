Новости одной строкой

Крупнейший в России свинцовый завод "Фрегат" остановлен.

На грани остановки ещё четыре свинцовых предприятия - "Рязцветмет", "Экорусметалл", "Агроприбор" и УГМК.

Крупнейший банк Европы, британский HSBC, скоро может присоединиться к исходу западных компаний из России, продав свое российское подразделение - об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

Суд арестовал директора центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Андрею Грудзинскому предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Литва не согласится на установление зелёных коридоров для транзита грузов в Калининград, — советник президента Литвы.

Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" сократилась в 22 раза.

Финляндия приняла закон об усилении безопасности на границе с Россией. Он позволит установить приграничные заграждения и закрыть 1300-километровую границу от просителей убежища в случае "исключительных обстоятельств".

Россию следует привлечь к ответственности за преступления в Украине, заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Она также призвала исключить Россию из Совбеза ООН.

Токаев поручил экспортировать нефть из Казахстана в обход России и попросил помощи у американцев.

Источник: facebook.com

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