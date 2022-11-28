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Новый график плановых отключений света в Харьковской области

Новый график плановых отключений света в Харьковской области

«Харьковоблэнерго» обновило график почасовых отключений света в Харьковской области на период с 28 ноября по 4 декабря:

● 1 очередь 14:00 - 17:00

● 2 очередь 15:00 - 18:00

● 3 очередь 17:00 - 20:00

● 4 очередь 18:00 - 21:00

● 5 очередь 19:00 - 22:00

● 6 очередь 07:00 - 10:00

● 7 очередь 08:00 - 11:00

● 8 очередь 09:00 - 12:00

● 9 очередь 10:00 - 13:00

● 10 очередь 11:00 - 14:00

● 11 очередь 12:00 - 15:00

● 12 очередь 13:00 - 16:00

Список адресов, где будут выключать свет, смотрите на сайте «Харьковоблэнерго» (https://www.oblenergo.kharkov.ua/sites/default/files/pdf/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%2028.11-04.12.pdf).

Отключение может занять более трех часов, иногда даже 7-9. Это зависит от ситуации в энергосистеме Украины.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/28201

Новости портала «Весь Харьков»

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