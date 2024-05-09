Харківщина, 9 травня

● 8 травня 13:30 м. Харків. Внаслідок обстрілу місцевості на території освітньої установи пошкоджено будівлю школи, багатоквартирні будинки. Постраждали 7 людей, серед них 4 дитини:

- 15-річний пацієнт в реанімації, стабільно важкий, виконана хірургічна обробка ран;

- 14-річний хлопець - важкий, стабільний, переведений з операційної в реанімацію:

- 14-річний пацієнт - в реанімації, видалено уламки, проведена операція, лікарі намагаються зберегти кінцівку;

- 8-річна дівчина отримала поверхневу травму, стан дитини середньої важкості. Виписана на амбулаторне лікування.

● Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Білий Колодязь, Старий Салтів, Лук‘янці.

● 8 травня 14:45 с. Білий Колодязь Чугуївський район. Внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 пошкоджено 4 приватні будинки, лікарню, автівку.

З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 113 дітей з родинами: Золочівська громада — 15; Борівська громада — 4; Дергачівська громада — 64; Липецька громада — 30.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 16 атак, зокрема у районах н.п. Петропавлівка, Синьківка, Іванівка та Берестове Харківської області;

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 30,24 га території, знищили 1045 вибухонебезпечних предметів.

На фото с. Білий Колодязь

Джерело: https://t.me/synegubov/9402

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