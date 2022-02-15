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Нынешняя зима на Харьковщине установила рекорд по переходам температуры через 0 °С

Нынешняя зима на Харьковщине установила рекорд по переходам температуры через 0 °С

Еще полфевраля впереди, а дорожники уже насчитали 38 перепадов температуры из тепла в мороз. Такие условия они назвали «разрушительными» для покрытия на дорогах области.

Статистику погодных катаклизмов ведет Служба автомобильных дорог Харьковской области. Данные своих подсчетов начальник САД Андрей Алексеев озвучил на совещании в Харьковской ОГА. Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Так, по данным САД, нынешняя зима отличилась переменчивостью погоды. «С начала осенне-зимнего периода зафиксировано 38 переходов температуры через 0 °С — по сравнению с 28 переходами за аналогичный период 2020-2021 годов. Такие погодные условия разрушительны для асфальтобетонного покрытия. О чем свидетельствуют результаты мониторинга состояния автомобильных дорог общего пользования, проводимых специалистами соответствующих служб», — отметили в облгосадминистрации.

При этом чиновники настаивают: ямы в основном появляются на тех дорогах, которые еще капитально не ремонтировали.

«На указанных участках будут проводиться работы по обеспечению движения», — отметили в ХОГА.

Также на совещании дорожники озвучили статистику по использованию песка и соли этой зимой. На местные дороги области высыпали 14 000 куб. м песчано-солевой смеси и более 700 тонн чистой соли. На трассы национального значения — 51,52 тыс. куб. м песчано-солевой смеси и 4,1 тысячи тонн технической соли.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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