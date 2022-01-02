ОАСК зарегистрировал иск Азарова к СБУ и СНБО с требованием исключения из санкционного списка

Окружной административный суд Киева (ОАСК) сообщил о поступившем иске от бывшего премьер-министраУкраины Николая Азарова к СБУ и СНБО в связи с непринятием решения об отмене санкций в отношении него.

«Окружным административным судом Киева зарегистрирован иск к Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины. Истцом указан Николай Азаров. Среди требований иска – признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций», — говорится в сообщении, размещенном с пятницу на сайте суда.

По информации суда, также истец просит обязать СБУ внести в СНБО такие предложения путем исключения п.2 из приложения 1 решения СНБО Украины «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)» от 19.03.2021г, введенного в действие указом президента Украины от 9.04.2021г. №151/2021.

«Также Николай Азаров просит суд признать противоправным бездействие СНБО Украины по неприятию решения об отмене санкций в отношении него и обязать СНБО Украины принять такое решение», — говорится в сообщении.

Суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Как сообщалось, 19 марта 2021 года СНБО ввел экономические санкции в отношении ряда бывших высокопоставленных должностных лиц и лиц, содействующих укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе.

Как заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО, Украина ввела максимальный объем санкций, которые предусмотренные действующим законодательством, в отношении следующих лиц: Сергей Абисов, Николай Азаров, Сергей Аксенов, Александр Бобков, Валерий Грицай, Константин Затулин, Петр Зима, Андрей Иванцов, Олег Кириллов, Вадим Колесниченко, Владимир Константинов, Сергей Курченко, Сергей Кусюк, Павел Лебедев, Леонид Пасечник, Александр Поддубов, Наталья Поклонская, Виктор Пшонка, Дмитрий Саламатин, Игорь Соркин, Дмитрий Табачник, Николай Ткаченко, Николай Федорян, Николай Фиськов, Александр Щербицкий, Ольга Чечеримова, Виктор Янукович.

Ранее глава СБУ Иван Баканов сообщил, что Служба безопасности Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести экономические санкции в отношении в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова, министра обороны Павла Лебедева, министра образования Дмитрия Табачника, генерального прокурора Виктора Пшонки и ряда других чиновников.

Баканов подчеркнул, что в 2014 году эти должностные лица способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности на «референдуме» в Крыму. Отмечается, что некоторые из чиновников были также причастны к финансированию терроризма, пророссийских акций протеста и антиукраинской пропаганды.

Источник: nigroll.com

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