ОБСЕ провалила эвакуацию сотрудников из Украины – Politico

Штат ОБСЕ в Украине составлял 966 международных наблюдателей и местных сотрудников. 478 украинских сотрудника не являлись частью плана эвакуации ОБСЕ, вывезли только иностранцев, а с украинцами просто разорвали контракты.

Знаки были там в течение нескольких недель, если не месяцев: российские войска концентрировались вокруг Украины, крася Z и V на своей военной технике; Риторика Владимира Путина становилась все более воинственной; и западные спецслужбы предупреждали о неизбежности вторжения. Но Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), крупнейший в мире орган безопасности, была застигнута врасплох.

В течение восьми лет она курировала Специальную мониторинговую миссию (СММ) на территории Украины, задачей которой было наблюдение за войной и подсчет нарушений режима прекращения огня в восточных регионах страны и их последствия за ее пределами. Но когда 24 февраля посыпались российские ракеты и танки хлынули через украинскую границу, у нее не было плана реагирования на нападение такого масштаба, которое предприняла Россия.

Должностные лица ОБСЕ в ее штаб-квартире в Вене изо всех сил пытались выяснить, что делать с ее 966 международными наблюдателями и местными сотрудниками, разбросанными по 24 областям Украины, а также в районах Донецка и Луганска, находящихся под контролем России и ее сепаратистских прокси.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид отдала вечером 24 февраля в Вене приказ об эвакуации международного персонала из Украины и поручила своему главному наблюдателю «содействовать перемещению членов национальной миссии внутри страны, где это возможно и по запросу», согласно заявление, сделанное Шмидом на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 27 февраля.

Но для сотен украинских сотрудников ОБСЕ переезд был невозможен — не хватало даже связи.

Когда Россия начала наносить ракетные удары по всей стране, сотни наблюдателей и местных сотрудников отчаянно искали ответы у высокопоставленных должностных лиц ОБСЕ. Вместо поддержки или плана эвакуации они получили электронное письмо с выражением сочувствия. «Берегите себя и будьте лучшими», — гласило оно.

Электронное письмо, предоставленное сотрудником СММ из Украины для POLITICO, которое было отправлено Алмиром Механовичем, заместителем командира донецкого подразделения, в 22:40 по местному времени 25 февраля, указывает на то, что украинцы выразили свои опасения ОБСЕ.

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы обратиться к нашему Национальному штабу. Я знаю, что трагическое ухудшение ситуации с безопасностью в стране и тот факт, что ОБСЕ решила временно эвакуировать международный персонал, вызвали у всех вас чувство неуверенности», — написал Механович в электронном письме. «Я хочу заверить вас, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы получить ответы на ваши вопросы».

Но политическое изучение деятельности ОБСЕ в дни и недели, предшествовавшие вторжению, и сразу после него показало, что местные сотрудники так и не получили ответов, по крайней мере тех, которые им были нужны.

Вместо этого имело место внутреннее сопротивление предварительному планированию эвакуации, отсутствие актуального плана на момент нападения, сбои в связи и правила, ограничивающие эвакуацию сотрудников, из-за чего 478 украинских сотрудников и их семьи в уязвимых и опасных ситуациях.

Хаос также привел к тому, что в России было брошено 43 пуленепробиваемых автомобиля Toyota и Nissan, а конфиденциальные данные были скомпрометированы и попали в руки россиян. По крайней мере, для одного бывшего сотрудника это имело смертельные последствия.

1 марта Марина Фенина погибла в результате российского обстрела в Харькове, когда собирала припасы для своей семьи, заявили на следующий день действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь Шмид.

По меньшей мере шесть местных сотрудников ОБСЕ были задержаны в подконтрольных России Донецкой и Луганской областях на востоке Украины по подозрению в шпионаже и государственной измене; трое остаются под стражей, и им предъявлены сфабрикованные обвинения, предусматривающие суровые приговоры или, возможно, смертную казнь.

Десятки других в этих районах боятся покидать свои дома, опасаясь, что их схватят с улицы и постигнет та же участь или даже насильно призовут в российские вооруженные силы для борьбы с собственными соотечественниками.

Что еще хуже, контракты членов СММ в этих подконтрольных России районах были расторгнуты в апреле после того, как в марте им было обещано продление на один год , что, по словам сотрудников, оставило их без страховки.

«До свидания. Больше никаких гарантий безопасности. Страховые выплаты отменены, договоры расторгнуты», — сказал бывший сотрудник СММ. «Они просто выгнали людей».

Выводы POLITICO основаны на интервью с четырьмя бывшими членами СММ в Украине и тремя нынешними высокопоставленными должностными лицами ОБСЕ, а также на внутренних электронных письмах, документах и ​​общедоступной информации.

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Это был не первый случай, когда миссия наблюдателей ОБСЕ столкнулась со сложной эвакуацией в опасных обстоятельствах. Организация знала, что может случиться, если она оставит свой национальный персонал.

20 марта 1999 года ее Контрольная миссия в Косово вывела своих людей из войны, но оставила местных сотрудников.

«Местный персонал ОБСЕ-КМК и другие люди, связанные с миссией, подверглись преследованиям или насильственному изгнанию, а некоторые были убиты после 20 марта», — говорится в опубликованном впоследствии анализе миссии .

По материалам: https://www.politico.com/news/2022/06/10/inside-the-osces-botched-withdrawal-from-ukraine-00038847

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