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Обстановка накаляется. Иран обвинили в попытке сбить американский беспилотник

Обстановка накаляется. Иран обвинили в попытке сбить американский беспилотник

Перед тем, как в Оманском заливе были атакованы танкеры, Иран попытался сбить беспилотник США, сообщили американские чиновники.

Иранцы попытались сбить БПЛА MQ-9 ракетой «земля-воздух», но та «пролетела мимо беспилотника и упала в воду». Это произошло «за несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе». Утверждается, что БПЛА следил за иранскими кораблями, которые приближались к танкерам, передает CNN.

При этом, по словам источников, шииты хуситы несколько дней назад сбили американский беспилотник.

Тем временем и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан назвал нападение на танкеры «международной проблемой», по которой требуется выработать «международный консенсус. Он призвал «разрабатывать планы на случай чрезвычайных обстоятельств, если ситуация ухудшится».

Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец. В качестве доказательств Вашингтон предоставил некую видеозапись. В Иране причастность к атаке на танкеры отвергают.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: иран, США

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