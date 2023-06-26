Очікування результату від контрнаступу ЗСУ були перебільшеними - Резніков

Очікування результату від контрнаступу ЗСУ були перебільшеними, — міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Fox News.

За його словами, під час бойових дій є "різні обставини і різні перешкоди", а оборонні лінії окупантів, особливо - мінні поля, є дуже сильними.

Водночас Резніков заявив, що поточні дії ЗСУ не є "головним наступом", а цього року можуть відбутися події, які матимуть вирішальне значення для результату конфлікту.

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Джерело: https://t.me/znua_live/99774

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