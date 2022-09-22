Очільник СБУ Василь Малюк розповів деталі обміну Медведчука на українських героїв

Із 215 полонених, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука. В.о. Голови СБУ Василь Малюк особисто зустрічав звільнених українців у Чернігівській області під час процедури обміну, що була організована під керівництвом Офісу Президента.

«Медведчук – це не просто кум путіна, а якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована у відповідних матеріалах, які зібрала СБУ. Крім того, під час роботи по справах Медведчука ми знешкодили не одну агентурну мережу, затримали багатьох державних зрадників та здобули велику кількість важливої інформації, яку використовуємо у контррозвідувальних заходах. А тепер завдяки обміну ми змогли витягнути з російського полону героїв, на яких так чекають вдома», – зазначив Василь Малюк.

Він підкреслив, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді: «Це стосується і ухвалення рішень, і призначення покарання, і конфіскації арештованого майна. Адже у такому разі застосовується процедура спеціального судового розгляду за відсутності обвинуваченого».

Василь Малюк додав, що проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

Так, аби врятувати життя та здоров’я наших захисників, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими прийняв рішення про здійснення обміну. Сам Медведчук також надав згоду на це. Тож суд задовольнив клопотання прокурора.

В.о. Голови СБУ зазначив, що попри складні переговори обмін пройшов успішно. Адже Україна повертає значно більше захисників, ніж віддає росіян.

«Зусилля, які багато людей з різних відомств докладали протягом довгих місяців, увінчалися успіхом. І в цьому велика заслуга Координаційного штабу. Дякую всім, хто брав участь у цьому обміні, і особливо Главі держави Володимиру Зеленському, керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку», – підкреслив Василь Малюк.

Він відзначив важливу роль кожного державного органу, який долучився до повернення бранців: Офісу Президента, Міністерства оборони, ЗСУ, ГУР МО, Мінреінтеграції, МВС, ДСНС та інших.

В.о. Голови СБУ нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення рф загалом відбулося 20 таких звільнень, за результатами яких вдалося повернути з полону 802 бранців.

Нагадаємо, що Віктору Медведчуку раніше повідомлено про підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1 ст.258-3 (сприяння терористичній організації) та ч.1 ст.438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Слідством встановлено, що Медведчук, діючи за попередньою змовою з тодішніми Президентом України, міністром енергетики та вугільної промисловості та іншими особами, починаючи з листопада 2014 року, узгодив з учасниками терористичних організацій «Л/ДНР» та організував постачання ними вугілля з тимчасово окупованих територій. Тим самим – сприяв фінансуванню терористів.

Зібрано вичерпні докази (покази свідків, телефонні розмови, висновки експертиз, речові докази) причетності й вини В.Медведчука та інших підозрюваних в особливо тяжких злочинах проти України.

В іншому кримінальному провадженні встановлено, що Медведчук передав представникам російських спецслужб відомості про місце розташування військового підрозділу ГУР МО, його приховану бойову підготовку, особовий склад тощо. Це завдало шкоди обороноздатності України.

Окрім того, Віктор Медведчук у листопаді 2020 року взяв активну участь у розробці антиукраїнського проекту «Промінь», завданням якого було посилити вплив спеціальних служб країни-агресора на політичну ситуацію в Україні.

Також Медведчук вчинив низку протиправних дій проти України в інтересах рф, направлених на розграбування національних цінностей (нафти та газу) вартістю понад 38 млрд грн у тимчасово окупованому Криму.

Слід відзначити, що наразі майно Медведчука та його дружини заарештовано. Зокрема, мова йде про 30 земельних ділянок площею понад 144 га;

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/16258

Новости портала «Весь Харьков»