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Одеська облрада майже повним складом відмовилася розглядати заборону УПЦ МП
Одеська облрада майже повним складом відмовилася розглядати заборону УПЦ МП — очільник місцевого осередку "Комітету виборців України" Анатолій Бойко.
За внесення питання до порядку денного проголосували лише вісім депутатів , усі — представники "Європейської солідарності".
Чотири депутати були проти, а більшість не голосувала.
Представник "За майбутнє" Анатолій Урбанський, заявив, що наразі це питання не на часі, оскільки "найбільш криваві війни — релігійні".
Джерело: https://t.me/znua_live/99576