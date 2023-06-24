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Одеська облрада майже повним складом відмовилася розглядати заборону УПЦ МП

Одеська облрада майже повним складом відмовилася розглядати заборону УПЦ МП

Одеська облрада майже повним складом відмовилася розглядати заборону УПЦ МП — очільник місцевого осередку "Комітету виборців України" Анатолій Бойко.

За внесення питання до порядку денного проголосували лише вісім депутатів , усі — представники "Європейської солідарності".

Чотири депутати були проти, а більшість не голосувала.

Представник "За майбутнє" Анатолій Урбанський, заявив, що наразі це питання не на часі, оскільки "найбільш криваві війни — релігійні".

Джерело: https://t.me/znua_live/99576

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